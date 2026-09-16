Tajemnicze meduzy nad Hiszpanią. Jak powstaje ten fenomen?

Julia Król

Julia Król

Czerwone duszki to niezwykłe wyładowania elektryczne, które zamiast uderzać w ziemię, wystrzeliwują w górę atmosfery. Ekspert wyjaśnia, dlaczego to rzadkie zjawisko tak trudno zaobserwować nawet przy obecnej technologii.

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Czerwone duszki jako jasnoczerwone wyładowania nad nocnym niebem z sylwetkami drzew i świateł zabudowań.
Tajemnicze meduzy na niebie. Czym jest rzadkie zjawisko atmosferyczne?@meteoayora/Xmateriał zewnętrzny

Czerwone duszki są niezwykłym zjawiskiem atmosferycznym, które charakteryzuje się wybuchami rzadkich czerwonych błyskawic w środkowej i górnej atmosferze, oferując niezwykły widok. Nazywane są tak ze względu na ich wygląd przypominający meduzę i od dawna są jednym z najbardziej fascynujących zjawisk elektrycznych w atmosferze Ziemi.

Ekspert wyjaśnia rzadkie zjawisko atmosferyczne czerwonych duszków

Meteorolog Luismi Pérez w wywiadzie dla Cadena SER opowiedział o czerwonych duszkach, które niedawno pojawiły się w Hiszpanii. Według niego jest to jedno z najrzadszych zjawisk, jakie można zaobserwować na niebie.

- To bardzo trudne zjawisko do zaobserwowania w Hiszpanii. Mówimy o wyładowaniach elektrycznych, które wydobywają się z chmur burzowych, ale nie spadają na ziemię. Zamiast tego, te pioruny kierują się w stronę atmosfery i mogą osiągnąć wysokość do 80 km. To bardzo rzadkie zjawisko do zaobserwowania - wyjaśnił.

Jak naukowcy łapią rzadkie błyskawice w obiektywy aparatów

Obecna technologia oraz wiedza pozwalają nam uchwycić te czerwone duszki na zdjęciach. Nie jest to jednak nowe zjawisko. Po raz pierwszy zgłoszone zostały już w 1886 roku. Jednak dopiero 19 maja 2022 roku para fotografów uchwyciła ponad sto czerwonych duszków nad Himalajami na południowej Wyżynie Tybetańskiej w Azji, o czym pisałam w GeekWeek.pl. Był to największy pokaz czerwonych błyskawic kiedykolwiek widzianych nad Azją Południową.

- Mamy teraz kamery o znacznie lepszej rozdzielczości. Ponadto wiemy więcej o termodynamice atmosfery, ponieważ zjawiska elektryczne w niższych warstwach atmosfery są znacznie lepiej poznane. Dlatego są ludzie, którzy wiedzą, kiedy powstanie bardzo silna burza, podczas której mogą powstać te pioruny - tłumaczył Pérez.

Błyskawice te powstają na wysokości około 50-90 km nad ziemią, znacznie powyżej poziomu chmur. Jest to dość złożone zjawisko, które trudno dostrzec gołym okiem. Aby je zobaczyć, burza musi być bardzo silna, zimna i oddalona o co najmniej 200 kilometrów. Potrzebny jest do tego dobry aparat, który może uchwycić pioruny z dużą precyzją.

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