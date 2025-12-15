To nie AI. Spektakularne zdjęcie dwóch zjawisk atmosferycznych

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Kilka dni temu niebo nad północnymi Włochami rozświetlił niezwykle silny piorun, w następstwie którego - wysoko nad miejscowością Possagno w regionie Veneto - doszło do wyjątkowo rzadkiego zdarzenia. W tym samym momencie pojawiły się dwa odmienne zjawiska świetlne jonosfery, czyli sprite i ELVE. Oba zostały zarejestrowane na jednym unikalnym zdjęciu autorstwa włoskiego fotografa Valtera Binotto.

Schemat ilustruje różne typy błyskawic powstających w atmosferze – blue jets, sprites oraz elves – wraz z oznaczeniem warstw atmosferycznych i położeniem poszczególnych zjawisk względem odległości i wysokości nad ziemią.
Różne rodzaje Transient Luminous Events, wysokość i rozpiętość ich występowaniaNational Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (domena publiczna)Wikimedia Commons

Valter Binotto to laureat prestiżowej nagrody Wildlife Photographer of the Year i pasjonat astrofotografii, który od ponad dekady dokumentuje efemeryczne błyski towarzyszące burzom. Tym razem udało mu się uchwycić prawdziwą rzadkość, a mianowicie kombinację dwóch zjawisk należących do grupy Transient Luminous Events (TLE), czyli przejściowych zjawisk świetlnych zachodzących wysoko nad chmurami burzowymi, często w jonosferze, nawet 80-90 km nad Ziemią.

Niezwykłe "podwójne" zdjęcie

Jedno z nich to sprite'y, zwane też duszkami czy gnomami, czyli wielkoskalowe wyładowania elektryczne w jonosferze, które obserwujemy jako duże, słabo świecące błyski (najlepiej widoczna jest ich dolna część, czyli czerwone strugi), powstające ponad aktywnym systemem burzowym (są związane z wyładowaniami z chmury do gruntu oraz pomiędzy chmurami).

Czerwone duszki

Podczas wyładowania atmosferycznego do Ziemi następuje neutralizacja ładunku chmury i gwałtowne przemieszczenie się elektronów swobodnych w górę. Powoduje to jonizację atmosfery ponad regionem burzowym, a azot i tlen zaczynają emitować na górze duszka światło czerwone. Rozpoczynają się one na wysokości 50-90 km nad powierzchnią Ziemi i przebiegają w dół (ale nigdy nie dochodzą fizycznie do górnej warstwy chmury burzowej), a ich dolna granica jest obserwowana na wysokości 40 km.

Drugie zjawisko to tzw. ELVE, widoczne na zdjęciu jako rozległy czerwony pierścień przypominający świecący dysk - jak przekonuje Binotto, należą one do najrzadszych i najtrudniejszych do uchwycenia zjawisk tego typu. Powstają one w wyniku wyjątkowo silnego wyładowania atmosferycznego, które generuje impuls elektromagnetyczny (EMP), pobudzający cząsteczki azotu w górnych warstwach atmosfery. Efektem jest błysk o średnicy setek kilometrów, trwający zaledwie kilka milisekund.

Zobacz również:

Europa skrywa tajemniczą bliznę. Czym jest struktura na księżycu Jowisza?
Nauka

Na księżycu Jowisza odkryto tajemniczą bliznę. Wygląda jak pająk

Dawid Długosz
Dawid Długosz

    Ulotne "elfy"

    Na dowód fotograf dodaje, że od ponad 10 lat zarejestrował setki sprite'ów, ale zaledwie trzy ELVE'y - w tym ten niezwykły, podwójny przypadek nad Veneto. Jeśli zaś chodzi o pierwsze zdjęcie sprite'a w historii, to wykonano je w 1989 roku, a ELVE'a rok później, podczas misji wahadłowca Space Shuttle Discovery. Dziś, dzięki czułym aparatom przystosowanym do fotografii w podczerwieni, można je dokumentować z powierzchni Ziemi.

    Zdaniem badaczy, obserwacje tego typu pozwalają lepiej zrozumieć interakcje pomiędzy wyładowaniami atmosferycznymi a jonosferą, a także wpływ impulsów elektromagnetycznych na górne warstwy atmosfery: "To, co dla naukowców jest trudne do zbadania, można czasem uchwycić dzięki cierpliwości i przypadkowi. Dziś dostęp do wiedzy i technologii jest znacznie łatwiejszy niż dekadę temu, więc każdy pasjonat nieba może spróbować własnych sił" - podsumowuje autor wyjątkowej fotografii.

    "Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniomPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze