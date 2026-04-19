W skrócie Naukowcy stwierdzili, że wiele ewolucyjnie odrębnych gatunków komunikuje się w tempie około 2 Hz, niezależnie od wielkości ciała czy sposobu przekazywania sygnałów.

Badanie wykazało, że za uniwersalnym rytmem komunikacji stoi biofizyka pojedynczego neuronu, umożliwiająca najlepsze przetwarzanie bodźców w zakresie od 0,5 do 4 Hz.

Analogiczne tempo 120 BPM obserwuje się także w muzyce popularnej, chodzie i mowie człowieka, a odkrycie może pomóc w lepszym zrozumieniu społecznych zachowań zwierząt i ewolucji komunikacji.

Uniwersalny rytm natury. Metronom tyka dwa razy na sekundę

Trójka naukowców z Northwestern University w stanie Illinois (USA) podczas pobytu w Tajlandii zaobserwowała, że migotanie świetlików i cykanie świerszczy odbywa się w niemal równym tempie, jak gdyby ich wewnętrzne metronomy były ustawione tak samo.

Ta międzygatunkowa synchronizacja stała się inspiracją do przeprowadzenia szeroko zakrojonej analizy. I choć wykazała ona, że oba gatunki owadów nie synchronizują się ze sobą celowo, to ich niezależne sygnały faktycznie oscylowały wokół bardzo zbliżonego tempa 2,4 herca.

Od małych owadów po duże ssaki - komunikacja w przedziale ~0,5–4 Hz zdaje się uniwersalnym fenomenem Amichay G., Balasubramanian V., Abrams D. M. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

W toku dalszych badań autorzy doszli do wniosku, że "wiele odrębnych ewolucyjnie gatunków komunikuje się izosynchronicznie z częstotliwością ~0,5-4 Hz, co sugeruje, że może być to 'gorący punkt' tempa" - czytamy w abstrakcie artykułu naukowego, który ukazał się 14 kwietnia na łamach "PLOS Biology". W zbliżonym tempie komunikują się także zwierzęta nawet ośmiokrotnie większe pod względem masy ciała, w tym także ludzie. Czy to uniwersalny rytm natury i wszyscy nadajemy na tych samych falach?

Zasada 2 Hz wynika z biofizyki pojedynczego neuronu

Wyniki analizy potwierdziły, że mimo gigantycznych różnic w budowie, siedliskach i metodach komunikacji, zwierzęta takie jak owady, skorupiaki, płazy, ryby, ptaki i ssaki morskie, wysyłają sygnały w wąskim paśmie od 0,5 do 4 Hz. Każdy neuronaukowiec doskonale wie, że zakres ten pokrywa się z pasmem fal delta w mózgu, które są jego najwolniejszymi falami, związanymi z fazami głębokiego snu. Ale samo to w żaden sposób nie rozwiązuje zagadki. Potrzebne były dalsze analizy.

Co istotne, masa ciała nie odgrywa tu kluczowej roli. "Zasada 2 Hz" dotyczy zarówno mikroskopijnych owadów, jak i wielkich ssaków, co wskazuje, że ograniczenie leży w układzie nerwowym, a nie w biomechanice produkcji sygnału. Przykładem są spanikowane świetliki, które potrafią błyskać znacznie szybciej, jednak w celach społecznych wybierają tempo 2 Hz, ponieważ jest ono łatwiejsze do zinterpretowania przez odbiorcę.

Zasada 2 Hz nie jest przypadkowa. Wynika z biofizyki pojedynczego neuronu Amichay G., Balasubramanian V., Abrams D. M. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

"Zdaje się brakować organizmów sygnalizujących bądź komunikujących się we względnie szerokim zakresie tempa. Wszystkie one wydają się utrzymywać ok. 2, może 3 Hz. Co do zasady mogłyby one komunikować się w innych rytmach. Fizycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by komunikowały się, powiedzmy, w 10 Hz, ale tego nie robią" - zauważa Guy Amichay, kierownik badania.

Dzięki współpracy z fizykami teoretykami zespołowi udało się dowieść, że to biofizyka pojedynczego neuronu stanowi klucz do rozwiązania zagadki synchronizacji. Neurony potrzebują określonego czasu na integrację informacji przed ponownym pobudzeniem - zazwyczaj jest to kilkaset milisekund. Aby przetestować tę hipotezę, zbudowano modele komputerowe obwodów neuronowych. Symulacje wykazały, że obwody te reagują najsilniej właśnie na bodźce zewnętrzne w zakresie od 0,5 do 4 Hz. Zjawisko to nazwano rezonansem neuronowym.

Co ciekawe, modele pokazały, że różnorodność typów neuronów w obrębie jednego obwodu pozwala na jeszcze silniejszą reakcję na sygnał, nawet jeśli jest on lekko rozstrojony względem idealnego tempa.

120 BPM w muzyce. To także tempo chodu i mowy człowieka

"Zasada 2 herców" nie ogranicza się do dzikich zwierząt, ale może również rzutować na ludzką kulturę i biologię. Co prawda Reni Jusis śpiewała "wszyscy razem w jednym tempie" w 107 BPM, ale autorzy badania zauważyli, że najpopularniejsze utwory muzyczne, w tym piosenki Taylor Swift, zazwyczaj utrzymane są w tempie bliskim 120 uderzeń na minutę (BPM), czyli dokładnie 2 herców. Dotyczy to nie tylko muzyki pop. 120 BPM jest uznawane za wartość graniczną między downtempo a housem czy techno, czyli wolniejszymi i nieco szybszymi gatunkami muzyki elektronicznej. To również granica oddzielająca utwory typowo chilloutowe od tych zorientowanych parkietowo.

Zasada zdaje się obowiązywać nie tylko w kulturze, ale także w naturze. "Uniwersalna" wibracja odpowiada naturalnemu tempu ludzkiego chodu oraz kadencji mowy, co sugeruje, że nasza percepcja rytmu wywodzi się z tych samych zasad synchronizacji neuronowej, które rządzą resztą znanego nam świata ożywionego.

Tempo to zdaniem badaczy może być idealnym pasmem nośnym dla informacji przekazywanych przez istoty żywe. Sam rytm może nie przenosić konkretnej treści, ale działa jako baza przyciągająca uwagę odbiorcy, na której nadbudowywane są właściwe informacje, podobnie jak nuty w piosence podążają za rytmem perkusji.

Synchronizacja może sięgać dalej i pomóc w naukowych odkryciach

Zrozumienie tego uniwersalnego "hotspotu" czasowego nie jest jedynie teoretyczną ciekawostką, choć zdaje się on potwierdzać hipotezę, że cała organizacja natury jest samopowtarzalna w skali, co oznacza, że te same wzory, struktury czy formy geometryczne powtarzają się na różnych poziomach wielkości niczym we fraktalu, którego budowę determinuje uniwersalna wibracja.

Trudno jednak ustalić, gdzie się ten fraktal zaczyna, a gdzie kończy: na pojedynczych neuronach i ludzkiej kulturze, jak wykazało badanie, czy może sięga skal subatomowych, planetarnych, a być może i kosmicznych - jak zakładają niektóre hipotezy?

Zwierzęta czasem opuszczają "idealne" pasmo komunikacji. Teoretycznie mogą istnieć też takie, które przeczą zasadzie 2 Hz Amichay G., Balasubramanian V., Abrams D. M. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Co dalej? Autorzy badania sugerują, że ich odkrycie może w przyszłości pomóc naukowcom w lepszej interpretacji zachowań społecznych zwierząt oraz zrozumieniu, jak ewoluowała komunikacja międzyludzka. Ponadto badacze przewidują, że jeśli istnieją organizmy o drastycznie innych czasach integracji neuronalnej, ich tempo komunikacji powinno być proporcjonalnie przesunięte, co otwiera nowe ścieżki dla przyszłych badań eksperymentalnych. Może się okazać, że nie wszycy nadają na tych samych falach. Wszak ustalanie reguł to domena ludziego rozumu, a rzeczywistość często mu się wymyka.

Amichay G., Balasubramanian V., Abrams D. M. A widespread animal communication tempo may resonate with the receiver's brain. PLoS Biol 24(4): e3003735 (2026). DOI: 10.1371/journal.pbio.3003735

