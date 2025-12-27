Plaża i woda zabarwiły się na czerwono. Wyjątkowe zjawisko w Iranie

Ormuz to najmniejsza z trzech irańskich wysp w Zatoce Perskiej, lecz mimo niewielkich rozmiarów zdecydowanie się wyróżnia. Dzięki różnorodności barw Ormuz leżąca w ostanie Hormozgan w cieśninie Ormuz bywa nazywana też "tęczową wyspą" i stanowi unikatowe połączenie przyrody, historii i lokalnej kultury.

Surowa przyroda tej niewielkiej wyspy tworzy niezwykły krajobraz przypominający scenerie do filmów sci-fi. Przez barwne formacje geologiczne bogate w minerały, a przede wszystkim bogatą w żelazo, a przez to czerwonawą glebę, miejscami można poczuć się jak na Marsie. Szczególnych wrażeń pobyt na wyspie dostarcza, gdy pada deszcz. Wówczas plaże i woda zmieniają barwę - wyspa spływa czerwienią. Niedawne deszcze ponownie doprowadziły do obserwacji tego niesamowitego zjawiska.

Czerwona Plaża na Ormuz to wielka atrakcja. Szczególnie podczas deszczu

Szczególną popularnością na wyspie Ormuz cieszy się Czerwona Plaża, której kolorystyka stanowi prawdziwy magnes na turystów, ze względu na nietuzinkowy kolor. Często można zobaczyć w sieci zdjęcia i filmy z tego miejsca, szczególnie, gdy przechodzą ulewy i zamieniają okolicę w "morze czerwieni".

Zjawisko od lat wzbudza ogrom zainteresowania i zachwytu ze strony oglądających. Zdjęcia i filmy wykonane podczas ostatnich ulew ponownie ukazują czerwone strumienie spływające z klifów wprost do wód zatoki. Czerwona plaża i czerwone fale morskie stanowią niecodzienny, zapierający dech w piersiach widok. Co prowadzi do zabarwienia wody na czerwono?

Dlaczego woda na wyspie Ormuz zabarwia się na czerwono?

Choć niektórzy kojarzą zjawisko ze złowrogą wróżbą czy Dniem Sądu Ostatecznego, ten proces jest naturalny i powtarza się od wielu lat. Skąd bierze się ten efekt "krwawego morza"? Wyspa Ormuz to liczące miliony lat świadectwo wyjątkowych procesów geologicznych, w wyniku których jej gleba jest bogata w specyficzne związki chemiczne.

- Czerwona gleba zawdzięcza swój kolor mieszance hematytu i wodorotlenków żelaza, ale ilość hematytu dominuje nad wodorotlenkami żelaza - wyjaśniają badacze z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Shiraz w Iranie.

Nadają one skałom i osadom charakterystyczne zabarwienie. Podczas ulewnych deszczy woda wymywa te związki i tworzy się niesamowity "krwawy" spektakl.

Przyprawa jak z Diuny. Czerwona ochra była bardzo cenna

Czerwona gleba spotyka się z zainteresowaniem na całym świecie - jest nie tylko chętnie fotografowana, ale i wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w ceramice, farbiarstwie i kosmetyce, więc Iran prowadzi jej eksport.

Co ciekawe, czerwona ochra z Ormuz była dawniej używana przez lokalną społeczność nie tylko do celów artystycznych, ale także jako przyprawa.

Badania wykazały jednak, że lepiej nie kontynuować praktyki spożywania ochry z Ormuz. Naukowcy podkreślają jej szkodliwość, ze względu na wysoką zawartość metali ciężkich w glebie.

