Woda z Fukushimy trafi do Oceanu Spokojnego. Ekolodzy biją na alarm

W 2020 roku japoński rząd podjął decyzję o spuszczeniu części skażonej wody, pochodzącej z systemów chłodzenia elektrowni w Fukushimie, do wód Oceanu Spokojnego. Ten pomysł wywołał mnóstwo kontrowersji w środowiskach rybaków i ekologów. Teraz władze Japonii pozwoliły TEPCO, firmie zarządzającej elektrownią Fukushima-1, zrealizować ten plan.

Rafael Mariano, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej popiera rozwiązanie Japończyków, ponieważ jest to normalna procedura w takich przypadkach. Yoshiaki Harada, japoński minister środowiska, uważa, że spuszczenie części radioaktywnej wody do oceanu będzie najlepszym sposobem na opanowanie tej patowej sytuacji, ponieważ radioaktywne substancje zostaną rozcieńczone i nie będą stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Reklama

Tymczasem decyzja o spuszczeniu części wody przeznaczonej do chłodzenia reaktorów wywołała falę oburzenia we władzach Państwa Środka. Według nich, to przedsięwzięcie zagraża ekosystemowi morskiemu nie tylko u wybrzeży Japonii, ale dużej części wybrzeży Oceanu Spokojnego, w tym również na wybrzeżu Chin i krajów ościennych.

Wideo youtube

Zhao Lijian, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, na te wieści wezwał rząd Japonii do wypicia szklanki skażonej wody, by oficjalnie udowodnić całemu światu, że jest w pełni bezpieczna. Wówczas Chiny nie będą protestowały. Niestety, do tego nie dojdzie, ponieważ wypicie szklanki takiej wody skończyłoby się tragicznie dla przedstawiciela rządu. Inaczej jednak byłoby w przypadku wypicia szklanki wody z Oceanu Spokojnego, już po rozcieńczeniu w niej skażonej wody.

Rząd Kraju Kwitnącej Wiśni nie ma wyjścia i musi jak najszybciej pozbyć się skażonej wody. Specjaliści z TEPCO twierdzą, że co 4 dni na terenie elektrowni stawiany jest nowy zbiornik, w którym można pomieścić 600 ton wody. W tej chwili znajduje się tam aż 1,5 miliona ton skażonej cieczy. Przetrzymywana jest ona już w 1300 zbiornikach.

Zdjęcie Na terenie elektrowni Fukushima-1 znajdują się tysiące zbiorników ze skażoną wodą / TEPCO / materiały prasowe

Woda ta pochodzi z systemów schładzania zgliszczy reaktorów. Chociaż jest ona filtrowana pod kątem radioaktywnych substancji i ponownie wykorzystywana, to jednak proces ten jest czasochłonny, więc inżynierowie nie są w stanie wykorzystać całej wody ponownie. Dlatego składowana jest ona na terenie obiektu. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ciecz znajdująca się w zbiornikach jest najbardziej skażona.

Przedstawiciele firmy TEPCO, operatora elektrowni, informują, że udaje im się oczyścić wodę z radionuklidów, takich jak cez i stront, ale nie udaje się to w przypadku izotopu wodoru, trytu. Efekt uboczny filtracji cezu i strontu przechowuje się w formie sodu w specjalnie do tego utworzonych zbiornikach na terenie obiektu, znajdujących się w bezpiecznej odległości od pozostałych.

Władze elektrowni uważają, że takie rozwiązanie wydaje się dobrym pomysłem. Składowanie takich ilości skażonej wody i pozostałych substancji w jednym miejscu, i to na terenach niezwykle sejsmicznych, jest niebezpieczne. Gdyby doszło do wystąpienia potężnego wstrząsu sejsmicznego i uderzenia nowych fal tsunami, skutki byłyby o wiele bardziej opłakane, niż stopniowe wypuszczanie wody do Oceanu Spokojnego.

Cała radioaktywna woda nie będzie spuszczona za jednym zamachem. Proces ten ma potrwać 40 lat i przebiegać stopniowo. Ilość trytu uwalnianego z wodą nie powinna przekraczać 22 bilionów bekereli rocznie. Tryt ma okres półtrwania 12,5 roku, zatem w tak długim czasie będzie znacznie mniej szkodliwy dla ekosystemów morskich i ludzi. Władze przygotowały nam animację, dzięki której możemy dowiedzieć się, jak skażona woda będzie rozprzestrzeniać się w wodach Oceanu Spokojnego.

Wynika z niej, że skażona woda rozprzestrzeni się na niezwykle rozległym obszarze już w ciągu ok. 120 dni. Znacznie dłużej, bo 1200 dni, zajmie radioaktywnej wodzie dotarcie do wybrzeży Ameryki Północnej. Po 2400 dniach dotrze przez Kanał Panamski do wód Atlantyku, a następnie już przez cieśniny Indonezji do Oceanu Indyjskiego.

Tymczasem ekolodzy i stowarzyszenia rybackie ostrzegają, że radionuklidy mogą gromadzić się na przykład w rybach i skorupiakach, które będą spożywane przez ludzi. To może zaowocować wzrostem występowania raka kości lub białaczki. - Naukowcy twierdzą, że wpływ długotrwałej ekspozycji niskich dawek na środowisko i ludzi nie jest znany, a tryt może mieć większy wpływ na ludzi spożywany w rybach niż w wodzie - powiedzieli ekolodzy. Władze mają zamiar spuścić wodę do oceanu na początku przyszłego roku.