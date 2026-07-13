Niezwykłe zjawisko w Argentynie. Ta 118-metrowa wyspa samoistnie krąży na jeziorze

Ej Ojo, czyli "The Eye" to mała wysepka o średnicy 118 metrów. Znajduje się w delcie rzeki Paraná w Argentynie i jest niezwykła - obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To fascynujące zjawisko od lat przyciąga uwagę nie tylko badaczy, lecz także miłośników zjawisk nadprzyrodzonych.

Po raz pierwszy została zauważona przez argentyńskiego reżysera Sergia Neuspillera. Szukał wtedy pleneru do filmu o zjawiskach paranormalnych, a idealny kształt formacji widziany na Google Mapach bardzo go zainspirował. Kiedy jednak odwiedził to miejsce, był w szoku, bo odkrył, że wyspa zmieniła swoje położenie. Odwołał wtedy plany i zaczął badać to miejsce, a przy okazji stworzył dokument naukowy, co sprawiło, że wysepka zyskała międzynarodową sławę.

Dlaczego mała wyspa się rusza?

Naukowcy wiążą ten ruch z naturalnymi prądami wodnymi pod powierzchnią. Według nich to one wprawiają w ruch ląd, który w efekcie krąży zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jest to więc bardzo rzadkie, lecz naturalne zjawisko.

Wyspa powstała ze splecionych roślin, a dzięki organicznym warstwom o dużej wyporności może unosić się na wodzie. Podczas ruchu okrężnego ląd ociera się o brzegi jeziorka, co prowadzi do erozji bardziej miękkiej linii brzegowej zbiornika oraz samego twardszego gruntu wyspy.

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Nadprzyrodzone teorie o wyspie El Ojo

Chociaż wysepka to zjawisko o charakterze naturalnym, wokół niej powstało wiele spekulacji. Naukowcy wskazują, że jej powstanie mogło być rezultatem wieloletnich procesów hydrologicznych, obejmujących erozję oraz przemieszczanie się wody.

Nie brakuje jednak teorii o ukrytej bazie UFO na terenie wyspy - miałyby na to wskazywać idealna symetria i izolowane położenie lądu. Mógłby się w niej również pomieścić statek pozaziemskiej cywilizacji. Niektórzy też uważają, że El Ojo jest pozostałością po starożytnej cywilizacji. I choć nie ma żadnych dowodów potwierdzających te tezy, zwolenników kosmicznych teorii nie brakuje.

Wyspa leży 7 kilometrów od rezerwatu przyrody Otamendi i 15 kilometrów od miasta Campana. Jest również widoczna na zdjęciach satelitarnych Google Earth, wykonanych w różnych momentach i przedstawiających jej ruch. Wystarczy wpisać "Ej Ojo" lub współrzędne: 34°15'07.8''S 58°49'47.4''W.

Wyspa El Ojo widziana przez Mapy Google. Google Maps/zrzut ekranu materiał zewnętrzny



