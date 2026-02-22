Około 200 milionów lat temu na naszej planecie rozpadł się ogromny ląd, Pangea, który łączył w przeszłości wszystkie siedem kontynentów w jeden. Okazuje się, że za kolejne 200 milionów lat powstanie podobny do Pangei superkontynent, jak uważają naukowcy.

Jak mogą wyglądać lądy za 200 milionów lat?

W literaturze naukowej wyróżnia się cztery główne scenariusze połączenia lądów w jedną masę.

W pierwszym z nich o nazwie Novopangea kontynenty miałyby wrócić do układu podobnego do Pangea. W tym wariancie Ocean Spokojny stopniowo się zamyka, ponieważ jego dno jest wciągane pod płyty kontynentalne w licznych strefach subdukcji. Ameryki przesuwają się na zachód, aż zderzają się z Azją, Australią i Antarktydą. Atlantyk staje się węższy. Taki układ gwarantuje skrajnie suche wnętrze kontynentu, daleko od oceanów, oraz wilgotne wybrzeża z silnymi monsunami. W konsekwencji powstaną pustynie kontynentalne większe niż Sahara, a większość życia skoncentruje się w strefach przybrzeżnych.

Superkontynent Novopangea D1221344, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Kolejna propozycja to Pangea Proxima, gdzie zamyka się Ocean Atlantycki i Indyjski, a kontynenty cofają się w stronę dawnego miejsca zderzenia sprzed setek milionów lat. Doprowadza to do kolizji Eurazji z resztą kontynentów. W tym scenariuszu występuje silna aktywność wulkaniczna podczas kolizji, co prowadzi do globalnego ocieplenia na poziomie znacznie wyższym niż dziś.

Superkontynent Pangea Proxima S.R. Scotis (Uniwersytet Teksański w Arlington), PALEOMAP Wikimedia Commons

Aurica jest trzecią możliwą konfiguracją superkontynentu. W tym scenariuszu zamyka się zarówno Atlantyk, jak i Pacyfik. Kontynenty zbierają się wokół równika, tworząc niemal symetryczny układ. Jest to najcieplejszy ze wszystkich kombinacji, burze tropikalne występują często i są potężne, a całe wnętrze kontynentu jest ekstremalnie gorące. Na większości obszarów przetrwają tylko formy odporne na suszę i upał. Cieplejsza Ziemia mogłaby doprowadzić do rozkwitu wybrzeży z pięknymi białymi plażami i urzekającymi rafami koralowymi. To byłby raj dla surferów - gdyby tylko dało się tu żyć. Wiele gatunków bowiem będzie musiało walczyć o przetrwanie po złączeniu kontynentów.

Superkontynent Aurica @Saturn1320, YouTube YouTube

Ostatnim scenariuszem jest Amazja, który zakłada, że kontynenty przesuwają się na północ. Południowa półkula pozostaje zdominowana przez ocean. Na tych rozległych lądolodach panować będzie chłodny klimat globalny, a odbijanie światła przez śnieg dodatkowo obniży temperaturę. Większość życia skupi się w pasie umiarkowanym. Istnieje możliwość, że przez miliony lat będzie trwała epoka lodowcowa.

Wielu naukowców twierdzi, że Amazja i Novopangea są nieco bardziej realistyczne niż pozostałe scenariusze, ponieważ odpowiadają aktualnym kierunkom ruchu płyt tektonicznych. Podkreślają jednak, że przewidywanie zdarzeń na setki milionów lat naprzód zawsze obarczone jest ogromną niepewnością.

