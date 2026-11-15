W skrócie Badacze z organizacji SPUN odkryli w Mongolii ponad 500 typów grzybów mikoryzowych, z czego aż 90 proc. to gatunki nieznane wcześniej nauce, które wspierają regenerację stepów.

Grzyby tworzą symbiotyczne sieci z korzeniami roślin, dostarczając im azot i fosfor oraz skutecznie wychwytując dwutlenek węgla z atmosfery w procesie sekwestracji.

Degradacja gleb w Mongolii, obejmująca 77 proc. kraju, prowadzi do drastycznego spadku liczby grzybów mikoryzowych, co zagraża bioróżnorodności i tradycyjnemu pasterstwu.

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Niewidzialne grzyby mogą uratować stepy Mongolii

Podziemna sieć grzybów mikoryzowych może okazać się ratunkiem dla przeważającej części zdegradowanych terenów Mongolii. Przełomowe badania prowadzone na tamtejszych stepach wskazują, że ochrona tych niewidocznych organizmów glebowych stanowi istotny element walki z postępującą pustynnieniem, utratą bioróżnorodności i zmianami klimatycznymi. Organizacja Society for the Protection of Underground Networks opublikowała dane, z których wynika, że w południowo-zachodniej części kraju odkryto ponad 500 typów grzybów, z czego 90 proc. było dotychczas nieznanych nauce.

Niewidzialne gołym okiem sieci grzybowe wchodzą w ścisłą symbiozę z systemami korzeniowymi roślin, tworząc unikalny mikrosystem zasilający suche formacje trawiaste. Arbuskule (łac. arbuscula) dostarczają roślinom zebrany z gleby azot i fosfor, odbierając w zamian nadmiar węgla wydzielany przez korzenie. Mechanizm ten pozwala skutecznie sekwestrować (wychwytywać) dwutlenek węgla z atmosfery, co ma duże znaczenie w kontekście kryzysu klimatycznego.

Mongolia boryka się z dramatycznym tempem zmian środowiskowych, a degradacja dotknęła już około 77 proc. powierzchni kraju. Region ten ociepla się trzykrotnie szybciej niż wynosi średnia globalna. Ochrona mikroorganizmów glebowych staje się więc palącą potrzebą, uznawaną także na arenie międzynarodowej. Podczas Ostatniego spotkania Konferencji Stron Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej ONZ w Erywaniu (Armenia) kolejne trzy kraje podpisały zobowiązanie do ochrony grzybów, zwiększając łączną liczbę sygnatariuszy do 17. Przyjęto także Globalną Strategię Ochrony Grzybów.

"Mongolia posiada bardzo wyjątkowe sieci grzybowe, które zasilają te suche stepy" - wyjaśnia biolożka ewolucyjna Toby Kiers z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie, współzałożycielka SPUN. "W walce z pustynnieniem chcemy chronić grzyby, które będą tak ważne dla odbudowy tych roślin i ekosystemów" - dodaje badaczka w rozmowie z "Nature". Jej zespół prowadzi obecnie rozmowy z wieloma rządami, prezentując mapy "hotspotów" grzybów mikoryzowych w celu opracowania nowych strategii ochrony środowiska.

Opłakane skutki zmniejszenia populacji grzybów

Naukowcy obawiają się, że unikalne mikroorganizmy mogą zniknąć, zanim uda się je w pełni opisać i objąć ochroną. Na terenach dotkniętych degradacją badacze odnotowali spadek liczby gatunków grzybów mikoryzowych o co najmniej 44 proc. oraz zmniejszenie pokrywy roślinnej o 60 proc. w porównaniu z obszarami niezdegradowanymi. Spadek ten bezpośrednio przekłada się na zdolności ekosystemu do zatrzymywania dwutlenku węgla.

Zmniejszenie populacji grzybów powoduje ograniczanie ich wydajności w wymianie gazowej. W zdegradowanych rejonach zdolność grzybów do pochłaniania węgla spadła aż o 55 proc. Jednocześnie analizy przyniosły istotne wnioski dla lokalnych społeczności utrzymujących się z wypasu zwierząt. Z badań wynika, że umiarkowany wypas sprzyja większej różnorodności gatunkowej mikoryzy i roślin niż wypas lekki lub intensywny. Wskazuje to na potencjał kontrolowanego pasterstwa w procesach regeneracji.

W bardzo suchych warunkach mikoryza odgrywa krytyczną rolę w gospodarce wodnej roślin. "Grzyby glebowe skuteczniej dostarczają wodę roślinom niż same korzenie roślin" - zauważa mykolog Greg Mueller z Chicago Botanic Garden w Glencoe w stanie Illinois. Chociaż udział grzybów w odbudowie ekosystemów Mongolii wymaga dalszych testów, doświadczenia z prerii amerykańskiego Środkowego Zachodu potwierdzają, że uwzględnienie sieci mikoryzowych znacząco podnosi przeżywalność i tempo wzrostu flory.

Szansa na ratunek dla nomadów w Mongolii

Naukowcy koncentrują się na ustaleniu, czy grzyby mikoryzowe umożliwią samoczynną regenerację gruntów po odcięciu ich od dalszych czynników degradacyjnych. Prace terenowe objęły m.in. obszary bliskie regionom tradycyjnego wypasu owiec i kóz. Wprowadzenie skutecznych programów ochrony podziemnych sieci grzybowych może wywrzeć bezpośredni wpływ na przyszłość lokalnych społeczności pasterzy.

Projekt niesie nadzieję na ocalenie unikalnej tradycji nomadów, którzy od tysiącleci zamieszkują azjatyckie stepy. Przetrwanie ekosystemu stepowego warunkuje bezpośrednio dalsze funkcjonowanie tradycyjnego pasterstwa. Udana regeneracja gleby przy użyciu naturalnych sieci mikoryzowych mogłaby pozwolić powstrzymać postępujące pustynnienie i zabezpieczyć bazy paszowe dla zwierząt hodowlanych.

Burenjargal Otgonsuren, mykolożka z Mongolskiego Uniwersytetu Nauk o Życiu w Ułan Bator, która prowadziła znaczna część badań w terenie, z dużym optymizmem ocenia pierwsze efekty prac. Ma ona nadzieję, że wyniki badań jej zespołu doprowadzą do realnych działań ochronnych.

Ochrona bioróżnorodności stepów ma nadrzędne znaczenie dla przetrwania liczącej blisko 3 tys. lat tradycji, którą kultywuje obecnie około 230 tys. koczowniczych rodzin pasterskich w Mongolii.



