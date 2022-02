Oczywiście, drzewa iglaste nagle nie zaczęły przemawiać do ludzi i się przemieszczać po miastach, ale okazuje się, że pod wpływem substancji promieniotwórczych, pochodzących z reaktorów jądrowych elektrowni, zaczęły rozrastać się w dziwny, z punktu widzenia botanicznego, sposób.

Naukowcy zbadali tysiące drzew w okolicach elektrowni Fukushima-1. Pierwszy raz od 11 lat, czyli od pamiętnej katastrofy, wykryli tak ogromne anomalia w środowisku naturalnym. Badacze skupili się na drzewach. W tamtejszych jodłach dostrzegli mutacje w okółkach, czyli miejscu, z którego wyrastają rozwidlenia igieł, w przypadku drzew iglastych. Niemal we wszystkich jodłach powstały dziwaczne i niespotykane dotychczas odrosty.

Tragiczne efekty katastrofy jądrowej w Fukushimie

Naukowcy tłumaczą, że jest to bezpośrednia konsekwencja działalności radiacji pochodzącej z cezu 134 i 137. Najwięcej zmutowanych drzew odkryto w pobliżu samej elektrowni. Im dalej od niej, tym mutacji wydaje się być mniej. Co pokazuje dobitnie, że jest to efekt katastrofy jądrowej sprzed 11 lat.

Co ciekawe, podobne mutacje, ale w sosnach szkockich, odkryto również w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Te dziwne anomalie również miały związek z katastrofą jądrową i emisją do atmosfery, a później do przyrody cezu 134 i 137. Naukowcy, zarówno w Japonii, jak i na Ukrainie, odkrywali mutacje w drzewach nawet 30 kilometrów od miejsca katastrofy.

Defekty w drzewach na ogromnym obszarze lasów Fukushimy

- Od wypadku w elektrowni jądrowej w Fukushimie minęło 11 lat, a efekty tego zdarzenia wciąż są widoczne. Zdobycie cennej wiedzy na podstawie wcześniejszych incydentów i wdrażanie zdobytej może znacząco wpłynąć na to, jak będziemy zarządzać tego typu kryzysami w przyszłości - powiedział Giano Marco Ludovici z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.

W raporcie zwrócono uwagę, że te badania są kolejnym niezbitym dowodem na to, jak groźne dla przyrody mogą być katastrofy jądrowe. Tym bardziej jest to niepokojące, że zasięg mutacji w drzewach może być o wiele większy. Naukowcy podkreślają, że prawdopodobnie w przyszłości te mutacje będą się potęgowały i bezpowrotnie zmienią strukturę drzew iglastych na całym obszarze Fukushimy.