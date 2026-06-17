Znamy najczystsze jeziora w Polsce. Sprawdź, które akweny są warte uwagi
Polska wyróżnia się wieloma czystymi jeziorami rozsianymi po całym kraju. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska aż osiem akwenów zostało ocenionych najwyżej pod względem jakości wody. Poza Mazurami na liście znalazły się też jeziora z Wielkopolski, Pomorza i województwa lubuskiego.
Polska może poszczycić się wieloma malowniczymi jeziorami, chociaż nie wszystkie z nich mają czystą wodę. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przytoczony przez National Geographic Polska wskazał najczystsze akweny w naszym kraju.
Najczystsze jeziora w Polsce. Znamy ich lokalizacje
Badaniami czystości wód w jeziorach zajmuje się w Polsce GIOŚ. Według niego osiem jezior w kraju ma najwyżej ocenioną jakość wody, a co za tym idzie - najlepiej funkcjonujące ekosystemy.
Jak się okazuje, nie tylko na Mazurach możemy znaleźć wyjątkowe akweny. Zestawienie zawiera zbiorniki na terenie całego kraju.
Najwyższe noty w analizach, koncentrujących się na parametrach fizyczno-chemicznych osiągnęło Jezioro Płaskie na Warmii i Mazurach. Tamtejsza woda charakteryzuje się najlepszymi właściwościami.
Prócz tej pozycji na uwagę zasługują:
- Jezioro Budzisławskie (Pojezierze Gnieźnieńskie, Wielkopolska),
- Jezioro Karskie Wielkie (Pojezierze Myśliborskie, Pomorze Zachodnie),
- Jezioro Kirsajty (Pojezierze Mazurskie, Warmia i Mazury),
- Jezioro Kownatki (Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, Warmia i Mazury),
- Jezioro Lubowidzkie (Pomorze),
- Jezioro Malcz Północny (województwo lubuskie),
- Jezioro Włókna (Wielkopolska).
Najbardziej przezroczysta woda w jeziorze
Jedno z jezior, którego nie ma na powyższej liście, lecz warto je znać, ma szczególnie przezroczystą wodę i znajduje się w Parku Narodowym Bory Tucholskie.
Jest to Jezioro Ostrowite. Charakteryzuje się ono niską linią brzegową, całkowicie porośniętą lasem sosnowym. Od południa jezioro rozdziela półwysep o długości 1,4 kilometra. Średnia głębokość akwenu wynosi lekko ponad 6 m, a maksymalna 43 m. Park Narodowy pisze na swojej stronie, że podwodna roślinność jest bardzo bogata, co wynika właśnie z dużej przezroczystości wody.
Które jezioro w Polsce ma najmniej substancji toksycznych?
Niewymienione wcześniej Jezioro Sedraneckie na Pojezierzu Mazurskim ma najmniej substancji toksycznych, poniżej granicy oznaczalności. Otaczają je łąki i las liściasty, a w wodzie można spotkać wiele gatunków ryb, m.in. leszcza, karpia, karasia, szczupaka i węgorza.
Portal National Geographic Polska przypomina, że warto dbać o polskie jeziora. Szczególnym zagrożeniem dla nich jest eksploatacja turystyczna, więc mając na uwadze dobro akwenów, lepiej zaplanować wypoczynek gdzieś dalej, a nie w pobliżu tych najczystszych. Jeśli pozostawimy je w jak najbardziej nienaruszonym stanie, bogate ekosystemy wciąż będą mogły się rozwijać.