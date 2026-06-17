Polska może poszczycić się wieloma malowniczymi jeziorami, chociaż nie wszystkie z nich mają czystą wodę. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przytoczony przez National Geographic Polska wskazał najczystsze akweny w naszym kraju.

Najczystsze jeziora w Polsce. Znamy ich lokalizacje

Badaniami czystości wód w jeziorach zajmuje się w Polsce GIOŚ. Według niego osiem jezior w kraju ma najwyżej ocenioną jakość wody, a co za tym idzie - najlepiej funkcjonujące ekosystemy.

Jak się okazuje, nie tylko na Mazurach możemy znaleźć wyjątkowe akweny. Zestawienie zawiera zbiorniki na terenie całego kraju.

Najwyższe noty w analizach, koncentrujących się na parametrach fizyczno-chemicznych osiągnęło Jezioro Płaskie na Warmii i Mazurach. Tamtejsza woda charakteryzuje się najlepszymi właściwościami.

Prócz tej pozycji na uwagę zasługują:

Jezioro Budzisławskie (Pojezierze Gnieźnieńskie, Wielkopolska),

Jezioro Karskie Wielkie (Pojezierze Myśliborskie, Pomorze Zachodnie),

Jezioro Kirsajty (Pojezierze Mazurskie, Warmia i Mazury),

Jezioro Kownatki (Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, Warmia i Mazury),

Jezioro Lubowidzkie (Pomorze),

Jezioro Malcz Północny (województwo lubuskie),

Jezioro Włókna (Wielkopolska).

Najbardziej przezroczysta woda w jeziorze

Jedno z jezior, którego nie ma na powyższej liście, lecz warto je znać, ma szczególnie przezroczystą wodę i znajduje się w Parku Narodowym Bory Tucholskie.

Jest to Jezioro Ostrowite. Charakteryzuje się ono niską linią brzegową, całkowicie porośniętą lasem sosnowym. Od południa jezioro rozdziela półwysep o długości 1,4 kilometra. Średnia głębokość akwenu wynosi lekko ponad 6 m, a maksymalna 43 m. Park Narodowy pisze na swojej stronie, że podwodna roślinność jest bardzo bogata, co wynika właśnie z dużej przezroczystości wody.

Południowy fragment jeziora Ostrowite Przykuta, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Które jezioro w Polsce ma najmniej substancji toksycznych?

Niewymienione wcześniej Jezioro Sedraneckie na Pojezierzu Mazurskim ma najmniej substancji toksycznych, poniżej granicy oznaczalności. Otaczają je łąki i las liściasty, a w wodzie można spotkać wiele gatunków ryb, m.in. leszcza, karpia, karasia, szczupaka i węgorza.

Portal National Geographic Polska przypomina, że warto dbać o polskie jeziora. Szczególnym zagrożeniem dla nich jest eksploatacja turystyczna, więc mając na uwadze dobro akwenów, lepiej zaplanować wypoczynek gdzieś dalej, a nie w pobliżu tych najczystszych. Jeśli pozostawimy je w jak najbardziej nienaruszonym stanie, bogate ekosystemy wciąż będą mogły się rozwijać.





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