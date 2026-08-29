Polska potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy są przekonani, że dobrze znają jej najciekawsze zakątki. Jest pełna miejsc, które mogą umknąć w codziennym pędzie, a warto je znać - są bowiem często unikatowe w skali kraju, Europy, a czasem nawet świata. Nie brakuje pięknych miejsc na wyjazd na kilka dni lub nawet na jednodniową wycieczkę.

Można tu odkrywać niezwykłe krajobrazy Krainy Wygasłych Wulkanów, wędrować śladami Mikołaja Kopernika, podziwiać unikatowy Kanał Elbląski czy zagłębiać się w tajemnice owianego legendami projektu Riese.

Niektóre z tych miejsc są dobrze znane, inne wciąż skrywają wiele zagadek. Ile naprawdę wiesz o najciekawszych zakątkach Polski? Sprawdź się w naszym quizie! Czeka 10 pytań. Dasz radę poprawnie odpowiedzieć na wszystkie?

Wyjątkowe miejsca w Polsce. Co o nich wiesz? Rozpocznij quiz

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