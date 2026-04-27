Na temat Bałtyku ustalono już całkiem sporo. Wiemy, że to słonawy akwen, który uznawany jest za najmłodsze morze na świecie, znamy też historię jego przemian, od licznych jeziorek, przez większy basen, aż po znane nam dziś morze.

Opowiadać o nim można bardzo długo - Morze Bałtyckie jest pełne wojennych wraków, w jego odmętach odkryto też archeologiczne skarby, które rozsiane są również na licznych wyspach i wysepkach. Nie brakuje także doniesień o tajemniczych strukturach na dnie Bałtyku i wizytach ciekawych stworzeń takich jak samogłów. Badania związane z Morzem Bałtyckim pokazują, że ten akwen skrywa jeszcze sporo tajemnic, które czekają na ujawnienie.