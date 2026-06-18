Błękitny neon w mezosferze. Rozwiąż QUIZ o obłokach srebrzystych
O tej porze roku rozgrywa się jeden z najpiękniejszych spektakli natury. Czy potrafisz rozwikłać zagadkę błękitno-białych pasm przecinających nocne niebo?
Ziemska atmosfera kryje w sobie tajemnice, które najłatwiej dostrzec wtedy, gdy większość świata kładzie się już spać. Warto czasem oderwać wzrok od ekranów telefonów i spojrzeć w górę. Letnie, pozorne ciemności bywają pełne hipnotyzujących zjawisk, które przez wieki wprawiały w zachwyt i zdumienie zarówno przyrodników, jak i zwykłych obserwatorów.
Wysoko nad naszymi głowami fizyka tworzy zapierające dech w piersiach widowiska. Zanim jednak wybierzesz się na nocne łowy z aparatem, sprawdź, czy znasz sekrety tych niezwykłych, podniebnych struktur. Sprawdź, ile wiesz o obłokach srebrzystych, zmierz się z naszym quizem!