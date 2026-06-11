Co wiesz o burzach? Sprawdź, czy rozumiesz tyle, co meteorolog [QUIZ]

Nad naszymi głowami codziennie dochodzi do skomplikowanych procesów fizycznych - niewidzialne prądy unoszą tony wody na wysokość kilkunastu kilometrów, a potężne siły termodynamiki potrafią w kilkadziesiąt minut zamienić spokojny, słoneczny dzień w prawdziwy pogodowy armagedon.

Zrozumienie mechanizmów rządzących tymi zjawiskami pozwala nie tylko lepiej docenić potęgę otaczającego nas świata, ale przede wszystkim pomaga odpowiednio reagować na zagrożenia. Jak powstają te podniebne giganty? Skąd bierze się ich niszczycielska siła i jakie sekrety kryją w sobie burzowe chmury? Sprawdź się w naszym niełatwym quizie.