Zmiana czasu to regularne, dwukrotne przestawianie zegarków w ciągu roku. Czas zmieniamy odpowiednio na letni i zimowy - dotyczy to przestawiania zegarków o godzinę do przodu lub do tyłu. System ten obowiązuje na stałe w Polsce od ponad 40 lat, stosuje go też wiele innych państw.

Od lat prowadzona jest debata dotycząca zniesienia zmiany czasu, a Komisja Europejska rozpatruje dziesięć wariantów, otwiera się w nowym oknie, które badają skutki utrzymania na stałe czasu letniego lub zimowego (standardowego).

Pomimo trwających dyskusji dotyczących zasadności tego rozwiązania, ten system jest jednak nadal używany. W związku z tym niedługo ponownie przestawimy zegarki. Czy wiesz, kiedy i jak to na nas wpłynie?

Kiedy przestawiamy zegarki w 2026 roku na czas zimowy? Śpimy tej nocy o godzinę dłużej, czy krócej? Jak zmiany czasu wpływają na nasz organizm? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

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