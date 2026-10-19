Czy przetrwasz zmianę czasu? Szybki quiz o tej jednej godzinie [QUIZ]

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają od lat, jednak wciąż przestawiamy zegarki - wkrótce na czas zimowy. Sprawdź, czy orientujesz się w zasadach tego systemu i jak wpływa on na nasze samopoczucie. Zapraszamy do rozwiązania quizu!

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Kiedy zmiana czasu w 2026 r.?123RF/PICSEL

Zmiana czasu to regularne, dwukrotne przestawianie zegarków w ciągu roku. Czas zmieniamy odpowiednio na letni i zimowy - dotyczy to przestawiania zegarków o godzinę do przodu lub do tyłu. System ten obowiązuje na stałe w Polsce od ponad 40 lat, stosuje go też wiele innych państw.

Od lat prowadzona jest debata dotycząca zniesienia zmiany czasu, a Komisja Europejska rozpatruje dziesięć wariantów, otwiera się w nowym oknie, które badają skutki utrzymania na stałe czasu letniego lub zimowego (standardowego).

Pomimo trwających dyskusji dotyczących zasadności tego rozwiązania, ten system jest jednak nadal używany. W związku z tym niedługo ponownie przestawimy zegarki. Czy wiesz, kiedy i jak to na nas wpłynie?

Kiedy przestawiamy zegarki w 2026 roku na czas zimowy? Śpimy tej nocy o godzinę dłużej, czy krócej? Jak zmiany czasu wpływają na nasz organizm? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Sprawdź inne quizy na GeekWeek.pl:

Zobacz również:

Jak dobrze znasz surowce Polski?
Quizy

Jak dobrze znasz geologiczne skarby i surowce Polski? [QUIZ]

Karol Kubak
Karol Kubak


W jaki sposób motyle wykorzystują wzory na skrzydłach, by zmylić drapieżniki© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze