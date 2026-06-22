Morze Bałtyckie to fascynujący akwen w Europie, który przyciąga krajobrazami oraz różnorodnymi miejscowościami położonymi na wybrzeżu. Otoczony przez wiele państw, łączy w sobie bogatą historię handlu, żeglugi i kultury portowych miast, które przez wieki rozwijały się dzięki dostępowi do morza. Każde z miast nad Bałtykiem ma swój własny charakter, tradycje i ciekawą przeszłość.

W tym quizie sprawdzisz, jak dobrze rozpoznajesz miejscowości położone nad tym akwenem. Czy potrafisz wskazać największe porty, ważne ośrodki handlowe i turystyczne perełki regionu? Niektóre pytania mogą być oczywiste, inne zaskoczą, a może nawet zainspirują do zorganizowania ciekawej wycieczki - po rozwiązaniu quizu pojawią się bowiem ciekawostki na temat wymienionych w nim miejsc.

Przygotuj się na podróż po mapie i sprawdź swoją wiedzę o miejscach położonych nad Morzem Bałtyckim.

Miasta nad Bałtykiem. Potrafisz rozpoznać je po zdjęciu i opisie? Rozpocznij quiz





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