Czy rozpoznasz miasta nad Morzem Bałtyckim? Podejmij wyzwanie! [QUIZ]
Bałtyk od wieków przyciąga zarówno swoim położeniem, jak i historią. Wokół jego brzegów rozwinęły się liczne miasta, a każde z nich ma swój niepowtarzalny charakter i znaczenie dla regionu. Quiz pozwala sprawdzić, czy rozpoznasz te miejsca po zdjęciu i krótkim opisie!
Morze Bałtyckie to fascynujący akwen w Europie, który przyciąga krajobrazami oraz różnorodnymi miejscowościami położonymi na wybrzeżu. Otoczony przez wiele państw, łączy w sobie bogatą historię handlu, żeglugi i kultury portowych miast, które przez wieki rozwijały się dzięki dostępowi do morza. Każde z miast nad Bałtykiem ma swój własny charakter, tradycje i ciekawą przeszłość.
W tym quizie sprawdzisz, jak dobrze rozpoznajesz miejscowości położone nad tym akwenem. Czy potrafisz wskazać największe porty, ważne ośrodki handlowe i turystyczne perełki regionu? Niektóre pytania mogą być oczywiste, inne zaskoczą, a może nawet zainspirują do zorganizowania ciekawej wycieczki - po rozwiązaniu quizu pojawią się bowiem ciekawostki na temat wymienionych w nim miejsc.
Przygotuj się na podróż po mapie i sprawdź swoją wiedzę o miejscach położonych nad Morzem Bałtyckim.