Fregaty dla polskiej Marynarki Wojennej. Sprawdź, co o nich wiesz
Program Miecznik ma zapewnić Marynarce Wojennej RP nowoczesne okręty, które stanowią technologiczną rewolucję w stosunku do dotychczas używanych fregat. Niedawno odbyło się symboliczne cięcie blach pod kolejną jednostkę. Sprawdź, co wiesz o tym projekcie.
Program Miecznik, realizowany od 2021 roku, jest największym przedsięwzięciem modernizacyjnym polskiej Marynarki Wojennej od 1989 roku.
Dostarczy polskiej Marynarce Wojennej nowoczesne fregaty, które mają zastąpić przestarzałe jednostki typu Oliver Hazard Perry z lat 70. ubiegłego wieku.
Nowe okręty typu Miecznik opierają się na brytyjskim projekcie Arrowhead 140. Budowane w Gdyni jednostki wyposażone zostaną w nowoczesne systemy i będą służyć jako wielozadaniowe okręty obrony wybrzeża.
W związku z tym, że 28 kwietnia 2026 roku w Gdyni oficjalnie rozpoczęto konstrukcję ORP Huragan - kolejnej z fregat powstającej w ramach projektu Miecznik - zapraszamy do wzięcia udziału w quizie na temat tego projektu. Co wiesz o tym programie i budowanych w jego ramach jednostkach?