Gdy patrzymy na mapę świata, widzimy błękit oceanów i zielone lub brązowe (w zależności od wysokości na mapie fizycznogeograficznej) plamy lądów. Jednak rzeźba naszej planety jest znacznie bardziej skomplikowana, niż sugeruje płaska kartka papieru. Pod powierzchnią wody kryją się zapierające dech rowy oceaniczne, a na lądzie znajdziemy zagłębienia ukryte setki metrów poniżej poziomu morza.

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Odkrywanie tych ekstremalnych miejsc od zawsze fascynowało badaczy, żeglarzy i naukowców. Choć kosmos wydaje się nam odległą tajemnicą, powierzchnia naszej własnej planety wciąż skrywa niesamowite zagadk.

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