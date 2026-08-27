Geografia ekstremalna. QUIZ o najgłębszych miejscach na Ziemi

Karol Kubak

Karol Kubak

Nasza planeta potrafi zaskoczyć swoimi skrajnościami. Od gigantycznych otchłani w oceanach po depresje lądowe. Zmierz się z naszym quizem, sprawdź swoją wiedzę o podwodnych i lądowych rekordach głębi.

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Mapa topograficzna Japonii oraz otaczających ją wód z zaznaczonym Rowem Japońskim.
Rów Japoński jest w pierwszej dziesiątce najgłębszych rowów Oceanu Spokojnego.NASA, National Geophysical Data Center, NOAA/ETOPO1, Global Relief ModelWikimedia Commons

Gdy patrzymy na mapę świata, widzimy błękit oceanów i zielone lub brązowe (w zależności od wysokości na mapie fizycznogeograficznej) plamy lądów. Jednak rzeźba naszej planety jest znacznie bardziej skomplikowana, niż sugeruje płaska kartka papieru. Pod powierzchnią wody kryją się zapierające dech rowy oceaniczne, a na lądzie znajdziemy zagłębienia ukryte setki metrów poniżej poziomu morza.

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Odkrywanie tych ekstremalnych miejsc od zawsze fascynowało badaczy, żeglarzy i naukowców. Choć kosmos wydaje się nam odległą tajemnicą, powierzchnia naszej własnej planety wciąż skrywa niesamowite zagadk.


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