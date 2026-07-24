Pod powierzchnią naszej planety kryje się zupełnie inna rzeczywistość. Świat zapierających dech w piersiach głębokości, ekstremalnych warunków i gigantycznych maszyn.

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W skrajnych temperaturach i pod naporem ton skał, wydobywane są materiały, bez których współczesna cywilizacja nie mogłaby funkcjonować. Zmierz się z naszym quizem i przekonaj się, jak dobrze znasz największe, najgłębsze kopalnie i mega-maszyny, które w nich pracują.

Gigantyczne dziury i mega maszyny. Rozwiąż wielki QUIZ górniczy Rozpocznij quiz



