Dzisiaj polski krajobraz kojarzy się głównie z lasami, jeziorami i górami. Ale kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Przed milionami lat w wielu miejscach w Polsce płynęła prawdziwa lawa. Tak, te czasy dawno minęły, ale w krajobrazie cały czas widać ślady po dawnych erupcjach. Niekiedy mijamy je podczas wakacyjnych wojaży, nawet o tym nie wiedząc.

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