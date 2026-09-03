Gorąca przeszłość Polski. Zmierz się z naszym QUIZEM o dawnych wulkanach

Karol Kubak

Karol Kubak

Polska krajem wulkanów? Choć dziś brzmi to jak scenariusz filmu fantasy, miliony lat temu krajobraz naszego kraju przypominał iście piekielną scenerię. Zmierz się z naszym quizem i sprawdź, czy znasz gorącą przeszłość Polski.

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Zalesiona Ostrzyca, u podnóża łąka z zieloną trawą, nad całością lekko zachmurzone niebo.
Gorąca przeszłość Polski. Rozwiąż QUIZ i sprawdź, co wiesz o naszych wulkanach! Paweł Kuźniar/GFDL/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)Wikimedia Commons

Dzisiaj polski krajobraz kojarzy się głównie z lasami, jeziorami i górami. Ale kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Przed milionami lat w wielu miejscach w Polsce płynęła prawdziwa lawa. Tak, te czasy dawno minęły, ale w krajobrazie cały czas widać ślady po dawnych erupcjach. Niekiedy mijamy je podczas wakacyjnych wojaży, nawet o tym nie wiedząc.

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Przed tobą 10 pytań o dawnych wulkanach w Polsce. Przekonaj się, na ile z nich znasz odpowiedź. Maksymalna liczba punktów nie jest łatwa do zdobycia.


Niezwykle szczegółowe zdjęcia Słońca. Takich jeszcze nie było© 2026 Associated Press
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