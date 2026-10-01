Każdej jesieni, gdy dni stają się krótsze, a wieczory chłodniejsze, wracamy do corocznego rytuału. Zaczyna się październik i wielkimi krokami nadchodzi zmiana czasu na zimowy. Dla większości z nas oznacza to po prostu przestawienie zegarków i jedną dodatkową godzinę snu w weekend.

Może cię zainteresuje: Co dalej ze zmianą czasu w UE? Jest 10 nowych pomysłów, otwiera się w nowym oknie

Chociaż traktujemy czas jako coś oczywistego (mierzymy jego upływ zegarkiem w telefonie czy na ręce) w rzeczywistości kryje w sobie wiele ciekawostek. Towarzyszy nam w każdej sekundzie życia, płynie nieubłaganie naprzód, a jednak wciąż wychodzi poza ramy naszego rozumienia. Jego tajemnice próbują rozwikłać najwybitniejsi naukowcy.

Zobacz także: Czas jako projekcja umysłu? Profesor filozofii ma odważną tezę, otwiera się w nowym oknie

A ty, ile wiesz o czasie? Zmierz się z dziesięcioma pytaniami, nie tylko o przestawianie zegarka. Dasz radę zdobyć 10/10?

Ile naprawdę wiesz o czasie? Sprawdź się w niezwykłym QUIZIE Rozpocznij quiz



