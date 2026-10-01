Ile naprawdę wiesz o czasie? Sprawdź się w niezwykłym QUIZIE

Karol Kubak

Karol Kubak

Spoglądasz na zegarek (nawet ten na smartfonie) dziesiątki razy dziennie, ale czy kiedykolwiek zastanawiasz się, czym tak naprawdę jest czas? Przed tobą wyjątkowy quiz. Zmierz się z pytaniami nie tylko o zmianę czasu na zimowy.

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Czas nie istnieje? Sprawdź w QUIZIE, jak dobrze rozumiesz ten niezwykły wymiarerythropterus123RF/PICSEL

Każdej jesieni, gdy dni stają się krótsze, a wieczory chłodniejsze, wracamy do corocznego rytuału. Zaczyna się październik i wielkimi krokami nadchodzi zmiana czasu na zimowy. Dla większości z nas oznacza to po prostu przestawienie zegarków i jedną dodatkową godzinę snu w weekend.

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Chociaż traktujemy czas jako coś oczywistego (mierzymy jego upływ zegarkiem w telefonie czy na ręce) w rzeczywistości kryje w sobie wiele ciekawostek. Towarzyszy nam w każdej sekundzie życia, płynie nieubłaganie naprzód, a jednak wciąż wychodzi poza ramy naszego rozumienia. Jego tajemnice próbują rozwikłać najwybitniejsi naukowcy.

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A ty, ile wiesz o czasie? Zmierz się z dziesięcioma pytaniami, nie tylko o przestawianie zegarka. Dasz radę zdobyć 10/10?


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