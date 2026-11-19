Niewiele jest serii gier, które przez niemal trzy dekady potrafiły utrzymać zainteresowanie graczy na całym świecie. Grand Theft Auto bez wątpienia należy do tego grona. Od pierwszej odsłony z 1997 roku produkcja studia Rockstar Games przeszła ogromną przemianę. Z prostej gry z widokiem z góry stała się rozbudowanym, trójwymiarowym światem, w którym można spędzić dziesiątki, a nawet setki godzin.

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Jednym z największych atutów GTA zawsze była swoboda. Gracze dostawali do dyspozycji całe miasta, mogli poznawać ich zakamarki, wykonywać kolejne misje albo po prostu odłożyć główny wątek na później i sprawdzić, co jeszcze przygotowali twórcy. Ważną częścią serii stał się też charakterystyczny humor, satyra na amerykańskie społeczeństwo i popkulturę oraz historie bohaterów, którzy nie zawsze należą do ludzi, z którymi chcielibyśmy się zaprzyjaźnić.

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Każda kolejna odsłona dokładała coś do tego świata. Zmieniały się miasta, możliwości rozgrywki, oprawa graficzna i sposób opowiadania historii. Niektóre części zapisały się w pamięci graczy szczególnie mocno, a ich bohaterowie i muzyka ze stacji radiowych do dziś budzą nostalgię. GTA doczekało się również dodatków, pobocznych odsłon i niezwykle popularnego trybu sieciowego, który przez lata przyciągał miliony graczy.

Teraz uwaga fanów ponownie skupia się na Rockstar Games.

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