Jak dobrze znasz geologiczne skarby i surowce Polski? [QUIZ]

Karol Kubak

Karol Kubak

Myślisz, że polskie górnictwo to tylko węgiel? Nic bardziej mylnego! Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, jak dobrze znasz podziemną mapę Polski.

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Pięć kolorowych stosów proszków: żółty, niebieski, szary, brązowy i kremowy na jasnej powierzchni
Jak dobrze znasz surowce Polski?123RF/PICSEL

Bogactwa naturalne odgrywają ważną rolę w rozwoju każdego kraju. Wpływają na gospodarkę, przemysł i energetykę, a niektóre z nich mają również znaczenie dla codziennego życia. Ich występowanie jest ściśle związane z budową geologiczną danego obszaru, dlatego poszczególne państwa dysponują różnymi zasobami i możliwościami ich wykorzystania.

Polska ma pod tym względem wiele do zaoferowania. Historia geologiczna naszego kraju jest złożona, a rozmieszczenie jego bogactw naturalnych potrafi zaskoczyć. Niektóre miejsca od dawna kojarzą się z działalnością wydobywczą, inne skrywają zasoby, o których rzadko myślimy na co dzień. Warto przy tym pamiętać, że samo występowanie danego surowca nie zawsze oznacza, że jego wydobycie jest opłacalne lub możliwe na dużą skalę.

Jak dobrze orientujesz się w tej tematyce? Czy potrafisz wykorzystać swoją wiedzę geograficzną, rozpoznać zależności i odpowiedzieć na pytania dotyczące naturalnego bogactwa Polski?

Sprawdź się w naszym quizie! Przekonaj się, ile wiesz, i zobacz, czy uda Ci się zdobyć komplet punktów.


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