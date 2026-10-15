Jak dobrze znasz geologiczne skarby i surowce Polski? [QUIZ]

Bogactwa naturalne odgrywają ważną rolę w rozwoju każdego kraju. Wpływają na gospodarkę, przemysł i energetykę, a niektóre z nich mają również znaczenie dla codziennego życia. Ich występowanie jest ściśle związane z budową geologiczną danego obszaru, dlatego poszczególne państwa dysponują różnymi zasobami i możliwościami ich wykorzystania.

Polska ma pod tym względem wiele do zaoferowania. Historia geologiczna naszego kraju jest złożona, a rozmieszczenie jego bogactw naturalnych potrafi zaskoczyć. Niektóre miejsca od dawna kojarzą się z działalnością wydobywczą, inne skrywają zasoby, o których rzadko myślimy na co dzień. Warto przy tym pamiętać, że samo występowanie danego surowca nie zawsze oznacza, że jego wydobycie jest opłacalne lub możliwe na dużą skalę.

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