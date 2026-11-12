Technologie wykrywania otaczają nas z każdej strony. Pomagają pilotom bezpiecznie poruszać się w powietrzu, marynarce wojennej obserwować to, co dzieje się pod powierzchnią wody, a samochodom rozpoznawać przeszkody na drodze. Korzystają z nich również naukowcy, geodeci i służby ratunkowe. Choć sonar, radar i lidar służą do podobnych celów, nie są urządzeniami działającymi na tej samej zasadzie.

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Każda z tych technologii ma swoje mocne strony, ograniczenia i zastosowania. Niektóre potrafią pracować w warunkach, w których inne stają się znacznie mniej skuteczne. Co więcej, rozwiązania znane od dziesięcioleci wciąż znajdują nowe zastosowania, między innymi w autonomicznych pojazdach, kartografii czy badaniach oceanów.

Wydaje się, że to dość specjalistyczna wiedza? Niekoniecznie. W naszym quizie sprawdzisz, czy znasz podstawy działania tych systemów i potrafisz odróżnić je od siebie. Przygotowaliśmy 10 pytań o różnym stopniu trudności. Niektóre mogą okazać się zaskakująco podchwytliwe. Sprawdź, ile punktów zdobędziesz!

Jak działa sonar, radar i lidar? Sprawdź wiedzę o technologiach wykrywania [QUIZ] Rozpocznij quiz



