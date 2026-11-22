Koniec listopada przynosi coraz niższe temperatury, a do początku kalendarzowej zimy (22 grudnia) już niedaleko. W niektórych rejonach Polski śnieg zdążył już spaść - obecnie zagościł przede wszystkim w górach.

W sieci pojawiają się filmy i zdjęcia z Karkonoszy i Tatr, gdzie mróz, śnieg i lód tworzą malownicze pejzaże przyciągające turystów. Chłodniejsze miesiące to jednak nie tylko piękne widoki, ale również wyzwania.

Jak niskie temperatury wpływają na ludzki organizm? O czym pamiętać w chłodniejszych miesiącach w domu oraz podczas wypraw? Jak mróz oddziałuje na elektronikę, taką jak telefony czy aparaty? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Jak zimno wpływa na sprzęty i organizm? Rozpocznij quiz

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