Który kraj ma najmocniejszy paszport? Sprawdź się w quizie!

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Czy wiesz, który kraj w 2026 r. oferuje swoim obywatelom największą swobodę podróżowania i gdzie w rankingu plasuje się Polska? Sprawdź się w quizie!

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Paszport leżący na mapie świata obok notesu i pinezek, ilustrujący ranking siły paszportów Henley Passport Index.
Który paszport jest najsilniejszy na świecie?123RF/PICSEL

Henley Passport Index to powszechnie rozpoznawalne zestawienie określające siłę paszportów na świecie.

Klasyfikacja ta bierze pod uwagę liczbę państw, do których obywatele danego kraju mogą wjechać bez konieczności wyrabiania wizy lub z wizą wydawaną po przybyciu. Wysoka pozycja w rankingu jest bezpośrednio powiązana z większą liczbą dostępnych kierunków.

Niedawno pojawiła się nowa edycja rankingu, otwiera się w nowym oknie, opublikowana z okazji jego 20-lecia. Zestawienie to pokazuje nie tylko bieżącą klasyfikację, ale też duże zmiany w dłuższej perspektywie.

Czy wiesz, który paszport jest najsilniejszy na świecie i jak wypada Polska na tle innych krajów? O czym świadczy dana pozycja w rankingu? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Po rozwiązaniu zagadek pojawią się opisy, objaśniające poruszone zagadnienia.

Sprawdź również inne quizy na GeekWeek.pl:

Zobacz również:

Rozwiąż nasz trudny quiz geograficzny. 5/10 to dobry wynik
Quizy

Prawdziwa geografia to nie stolice. W tym QUIZIE 5/10 to dobry wynik

Karol Kubak
Karol Kubak


Na urlop taniej we wrześniuWydarzenia 24
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze