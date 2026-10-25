Henley Passport Index to powszechnie rozpoznawalne zestawienie określające siłę paszportów na świecie.

Klasyfikacja ta bierze pod uwagę liczbę państw, do których obywatele danego kraju mogą wjechać bez konieczności wyrabiania wizy lub z wizą wydawaną po przybyciu. Wysoka pozycja w rankingu jest bezpośrednio powiązana z większą liczbą dostępnych kierunków.

Niedawno pojawiła się nowa edycja rankingu, otwiera się w nowym oknie, opublikowana z okazji jego 20-lecia. Zestawienie to pokazuje nie tylko bieżącą klasyfikację, ale też duże zmiany w dłuższej perspektywie.

Czy wiesz, który paszport jest najsilniejszy na świecie i jak wypada Polska na tle innych krajów? O czym świadczy dana pozycja w rankingu? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Przepustka na świat. Wiesz, który paszport jest najmocniejszy? Rozpocznij quiz

Po rozwiązaniu zagadek pojawią się opisy, objaśniające poruszone zagadnienia.

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