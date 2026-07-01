Magia, sabaty i miliony lat historii. Co naprawdę wiesz o Górach Świętokrzyskich? [QUIZ]

Karol Kubak

Karol Kubak

Czy wiesz, co kryje się w sercu jednego z najstarszych pasm górskich w Europie? Tutaj nauka płynnie miesza się z magią, a surowa geologia z dawnymi wierzeniami. Podejmij wyzwanie, sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy Góry Świętokrzyskie mają przed tobą jeszcze jakieś tajemnice!

Fragment Opactwa Święty Krzyż na tle zielonej alei przez las i odległych wzgórz Gór Świętokrzyskich.
Co skrywają Góry Świętokrzyskie?123RF/PICSEL

Choć nie oszałamiają wysokością tak jak Tatry, mają w sobie coś, czego próżno szukać w innych zakątkach Polski - magiczną wręcz, prastarą tajemnicę. Góry Świętokrzyskie to kraina, gdzie czas płynie zupełnie inaczej. To właśnie tutaj, w samym sercu naszego kraju, możemy niemal namacalnie dotknąć historii Ziemi liczącej setki milionów lat.

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To region niezwykle kontrastowy. Z jednej strony zachwyca unikalną przyrodą, majestatycznymi lasami i unikatowymi formacjami skalnymi, które pamiętają epoki na długo przed pojawieniem się człowieka. Z drugiej - to miejsce głęboko zakorzenione w polskiej kulturze, literaturze i podaniach ludowych.

Od wieków tutejsze zamglone szczyty rozpalały wyobraźnię, stając się domem dla przedziwnych stworzeń, czarownic i rycerzy. Dziś te malownicze pasma przyciągają zarówno poszukiwaczy świętego spokoju, jak i odkrywców dawnych tajemnic. Zanim jednak ruszysz na świętokrzyskie szlaki, sprawdź, jak dobrze znasz ten niezwykły region!


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