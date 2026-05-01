Majówkowy zawrót głowy. Poradzisz sobie z tym QUIZEM?
Majówka to w Polsce stan umysłu - od zapachu rozpalonego grilla po patriotyczne wzruszenia. Przygotowaliśmy dla ciebie 10 pytań, które sprawdzą, czy jesteś mistrzem długiego weekendu, czy może potrzebujesz jeszcze jednej porcji karkówki, żeby nabrać sił.
Dla jednych to czas refleksji nad historią, dla innych - wielkie otwarcie sezonu plenerowego. Polska majówka to jedyne w swoim rodzaju połączenie dumy narodowej z radosnym odpoczynkiem. Choć każdy z nas ma swoje majówkowe rytuały, często nie zdajemy sobie sprawy z fascynujących faktów kryjących się za datami i zwyczajami, które celebrujemy.
Przygotowaliśmy test, który sprawdzi twoją wiedzę - od historycznych przełomów, przez przyrodnicze ciekawostki, aż po zasady, które rządzą naszymi majowymi spotkaniami. Przekonaj się, czy tegoroczna majówka nie ma przed tobą żadnych tajemnic!