Myślisz, że znasz najwyższe budynki? Te pytania o inżynierię cię zaskoczą! [QUIZ]

Współczesna inżynieria pozwala nam budować na terenach aktywnych sejsmicznie, drążyć setki kilometrów tuneli pod tętniącymi życiem metropoliami i stawiać fundamenty tam, gdzie grunt wydaje się jedynie bagnem. Każdego dnia mijamy infrastrukturę, która balansuje na granicy praw fizyki, nie zastanawiając się, co sprawia, że szklane kolosy nie ulegają potędze wiatru.

Dlaczego najwyższe wieżowce świata nie przewracają się przy silnym wietrze? Jaką rolę w architekturze odgrywają wielkie wahadła i ciecze o wysokiej lepkości? Ten quiz to podróż przez najbardziej ambitne projekty ludzkość. Przygotuj się na dawkę solidnej technicznej wiedzy i sprawdź, czy potrafisz wskazać rozwiązania, które sprawiają, że megastruktury wciąż stoją.