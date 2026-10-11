Najbardziej niezwykłe substancje świata. Sprawdź swoją wiedzę w QUIZIE

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Zdają się łamać prawa fizyki i czasem kosztują fortunę. Nauka odkrywa materiały o cechach, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Sprawdź swoją wiedzę o najbardziej wyjątkowych substancjach świata w quizie!

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Trzy kolorowe kredki leżą na niebieskim płacie aerożelu grafenowego nad płomieniem palnika laboratoryjnego.
Aerożel grafenowy jest najlżejszym materiałem stałym na świecie.Courtesy NASA/JPL-Caltech, Public domain, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Współczesna nauka odkrywa i opracowuje substancje, których właściwości na pierwszy rzut oka zdają się wręcz naginać prawa fizyki. Niektóre potrafią niemal całkowicie pochłaniać światło, inne zaskakują niezwykłą lekkością, wytrzymałością lub zdolnością do odpychania wody.

Choć ich cechy mogą wydawać się wyciągnięte rodem z filmów science fiction, to w rzeczywistości stoją za nimi konkretne zjawiska i odkrycia naukowe.

Co więcej, wiele z tych materiałów znajduje praktyczne zastosowania - nawet w przedmiotach codziennego użytku.

Są też takie substancje, które ze względu na swoje unikalne właściwości i sposób pozyskiwania osiągają zawrotne ceny.

Czy wiesz, jakie są najbardziej niezwykłe substancje na świecie i potrafisz odpowiedzieć na związane z nimi pytania? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Po rozwiązaniu testu pokażą się prawidłowe odpowiedzi z opisami, z których będzie można dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych wyjątkowych substancji.

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