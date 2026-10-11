Współczesna nauka odkrywa i opracowuje substancje, których właściwości na pierwszy rzut oka zdają się wręcz naginać prawa fizyki. Niektóre potrafią niemal całkowicie pochłaniać światło, inne zaskakują niezwykłą lekkością, wytrzymałością lub zdolnością do odpychania wody.

Choć ich cechy mogą wydawać się wyciągnięte rodem z filmów science fiction, to w rzeczywistości stoją za nimi konkretne zjawiska i odkrycia naukowe.

Co więcej, wiele z tych materiałów znajduje praktyczne zastosowania - nawet w przedmiotach codziennego użytku.

Są też takie substancje, które ze względu na swoje unikalne właściwości i sposób pozyskiwania osiągają zawrotne ceny.

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