Najdłuższy pas i czarterowy rekord. Co wiesz o lotniskach w Polsce? [QUIZ]

Paula Drechsler

Paula Drechsler

W Polsce działa kilkanaście lotnisk międzynarodowych, ale tylko nieliczni potrafią wskazać, gdzie znajduje się najdłuższa droga startowa, czy też powiedzieć, który port dominuje w lotach czarterowych. Sprawdź, czy twoja wiedza o rodzimym lotnictwie pozwoli ci uzyskać maksymalny wynik w naszym quizie.

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Samolot pasażerski podchodzący do lądowania na pasie startowym lotniska w świetle zachodzącego słońca.
Lotniska w Polsce. Co o nich wiesz?123RF/PICSEL

Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk i wiele więcej - w Polsce działa kilkanaście międzynarodowych portów lotniczych obsługujących pasażerów, jednak różnią się one pod względem skali oraz rozpoznawalności.

Niektóre każdego roku przyjmują miliony podróżnych, inne specjalizują się w określonych rodzajach lotów. Istnieją również obiekty wyróżniające się konkretnymi rekordami, oryginalną infrastrukturą czy ciekawą przeszłością. W dodatku na przestrzeni lat krajobraz rodzimego lotnictwa uległ transformacji - niektóre lotniska zostały wygaszone, inne rozbudowano.

Czy orientujesz się w obecnej sytuacji na mapie lotniczej kraju? Wiesz, który port dysponuje najdłuższą drogą startową, który dominuje pod względem liczby lotów czarterowych i jakie patronaty noszą poszczególne lotniska? Zmierz się z pytaniami w naszym quizie i sprawdź, jak duża jest Twoja wiedza o polskich portach lotniczych!

Po rozwiązaniu quizu pojawią się wyniki - zaznaczone odpowiedzi opatrzono objaśnieniami, które umożliwią zyskanie nowej wiedzy.

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Karol Kubak
Karol Kubak


Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji© 2026 Associated Press
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