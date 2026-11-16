Najdłuższy pas i czarterowy rekord. Co wiesz o lotniskach w Polsce? [QUIZ]

Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk i wiele więcej - w Polsce działa kilkanaście międzynarodowych portów lotniczych obsługujących pasażerów, jednak różnią się one pod względem skali oraz rozpoznawalności.

Niektóre każdego roku przyjmują miliony podróżnych, inne specjalizują się w określonych rodzajach lotów. Istnieją również obiekty wyróżniające się konkretnymi rekordami, oryginalną infrastrukturą czy ciekawą przeszłością. W dodatku na przestrzeni lat krajobraz rodzimego lotnictwa uległ transformacji - niektóre lotniska zostały wygaszone, inne rozbudowano.

Czy orientujesz się w obecnej sytuacji na mapie lotniczej kraju? Wiesz, który port dysponuje najdłuższą drogą startową, który dominuje pod względem liczby lotów czarterowych i jakie patronaty noszą poszczególne lotniska? Zmierz się z pytaniami w naszym quizie i sprawdź, jak duża jest Twoja wiedza o polskich portach lotniczych!

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Po rozwiązaniu quizu pojawią się wyniki - zaznaczone odpowiedzi opatrzono objaśnieniami, które umożliwią zyskanie nowej wiedzy.

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