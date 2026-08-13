Nie tylko diament, rubin, szmaragd. Co wiesz o kamieniach szlachetnych? [QUIZ]

Kamienie szlachetne od tysięcy lat budzą zachwyt. Były symbolami władzy, mogą być symbolem bogactwa, zdobią biżuterię, ale też kryją w sobie niezwykłą geologię.
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Ich wartość nie zawsze zależy wyłącznie od wyglądu. Znaczenie mają również właściwości fizyczne, budowa, pochodzenie i warunki, w których powstawały. Niektóre z tych niezwykłych tworów natury skrywają także zaskakujące fakty, o których wiele osób nigdy nie słyszało. Nasz quiz pozwoli ci sprawdzić, jak dobrze znasz fascynujący świat klejnotów. To tylko 10 pytań. Ale czy uda ci się zdobyć komplet punktów?