Kamienie szlachetne to rzadkie minerały, które po oszlifowaniu zachwycają pięknem, wyróżniając się wyjątkowymi cechami. Diament, rubin, szafir i szmaragd - to wielka czwórka w tej kategorii. To właśnie te kamienie najczęściej kojarzymy z luksusem, drogą biżuterią i wielkimi aukcjami.

Ziemia skrywa jednak znacznie więcej niezwykłych skarbów.

Niektóre z nich są tak rzadkie, że znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy, a jeden z minerałów został jak dotąd znaleziony tylko raz.

Są też minerały, które powstały w wyniku tak ogromnych zbiegów okoliczności, że ich złoża znaleziono tylko w jednym miejscu na Ziemi.

Dla pasjonatów i kolekcjonerów takie okazy są prawdziwymi białymi krukami, na których punkcie można mieć prawdziwą obsesję.

Czy wiesz, jak nazywa się najrzadszy minerał na Ziemi? Potrafisz rozpoznać cenne okazy? Wiesz, gdzie wydobywane są jedne z najbardziej wyjątkowych minerałów?

Sprawdź, co wiesz o niezwykłych skarbach, które powstają we wnętrzu naszej planety, a po wydobyciu są warte fortunę!

Rzadkość warta krocie. Znasz te cenne kamienie i minerały? Rozpocznij quiz

Po rozwiązaniu wszystkich zagadek pojawi się wynik oraz opisy do poprawnych odpowiedzi. W ten sposób można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat wyjątkowych okazów. Więcej można dowiedzieć się także z opracowania, które znajduje się na GeekWeeku:

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