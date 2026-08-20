Od pary do demonów prędkości. Przetestuj swoją wiedzę o kolei w Polsce [QUIZ]

Kolej ma w sobie coś absolutnie hipnotyzującego. Chociaż dla jednych to po prostu najwygodniejszy sposób na dotarcie z punktu A do punktu B, dla innych żywa pasja, zapach smaru, rytmiczny stukot kół i wspomnienie dalekich podróży. Przez blisko dwa wieki polskie tory były świadkami gigantycznej rewolucji.

Wszystko zaczęło się od małych, dymiących parowozów, które z mozołem pokonywały pierwsze dystanse, otwierając przed ludźmi zupełnie nowe możliwości. Z biegiem lat krajobraz za oknem zaczął się zmieniać.

Stare maszyny ustępowały miejsca potężnym lokomotywom spalinowym, a te z kolei elektrycznym wołom roboczym, które do dziś ciągną składy przez cały kraj. Powstawały nie tylko proste połączenia przez pola i lasy, ale i tunele, które do dziś zachwycają podróżnych.

Zmierz się nie tylko z historią polskiej kolei, ale i fascynującymi lokomotywami. Dasz radę zdobyć 10/10?

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