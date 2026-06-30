Odkryj sekrety Twierdzy Srebrna Góra. Quiz dla prawdziwych pasjonatów

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Położona w woj. dolnośląskim Twierdza Srebrna Góra to miejsce o wyjątkowej historii i architekturze. Położone na górskich terenach założenie zyskało status Pomnika Historii, a dzięki remontom i różnorodnym wydarzeniom z roku na rok przyciąga coraz więcej zwiedzających. Czy znasz wszystkie sekrety tego miejsca? Sprawdź się w quizie i poszerz swoją wiedzę.

Twierdza Srebrna Góra, zespół fortyfikacji na wzgórzu, widok na główne bastiony i okolicę
Twierdza Srebrna Góra to unikat w skali Europy.Tomekziel, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Twierdza Srebrna Góra to jedna z największych atrakcji woj. dolnośląskiego, obok takich miejsca jak Zamek Książ, Zamek Czocha czy Twierdza Kłodzko. Potężne założenie, którego historia sięga XVIII wieku, w chwili powstania należało do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie.

Rozlokowana na górskich szczytach Twierdza Srebrna Góra to dziś Pomnik Historii i miejsce, które każdego roku przyciąga rzesze turystów.

Atrakcja wciąż się rozwija, prowadzone są remonty, instalowane nowe urozmaicenia, w planach jest nawet kolej gondolowa. Regularnie organizowane są tam także różnorodne wydarzenia.

Czy znasz sekrety tego obiektu, który jest unikatem w skali dziedzictwa kulturowego Europy? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

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