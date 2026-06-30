Twierdza Srebrna Góra to jedna z największych atrakcji woj. dolnośląskiego, obok takich miejsca jak Zamek Książ, Zamek Czocha czy Twierdza Kłodzko. Potężne założenie, którego historia sięga XVIII wieku, w chwili powstania należało do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie.

Rozlokowana na górskich szczytach Twierdza Srebrna Góra to dziś Pomnik Historii i miejsce, które każdego roku przyciąga rzesze turystów.

Atrakcja wciąż się rozwija, prowadzone są remonty, instalowane nowe urozmaicenia, w planach jest nawet kolej gondolowa. Regularnie organizowane są tam także różnorodne wydarzenia.

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Sekrety Twierdzy Srebrna Góra Rozpocznij quiz



