Ogromna i niesamowita. Tylko nieliczni zdobędą 10/10 w tym quizie

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Wielka Rafa Koralowa to ogromna struktura, która jest położona na Morzu Koralowym - części Oceanu Spokojnego. Sprawdź, jak wiele wiesz na temat tego niezwykłego ekosystemu i czy uda ci się zdobyć maksymalną liczbę punktów w naszym quizie!

Niebieska rozgwiazda spoczywająca na piasku w otoczeniu jasnych koralowców Wielkiej Rafy Koralowej.
Wielka Rafa Koralowa to dom dla tysięcy gatunków stworzeń. Co wiesz o tej strukturze?riccardorolfini123RF/PICSEL

Wielka Rafa Koralowa to największa na świecie rafa i jeden z najbardziej niezwykłych cudów natury. Ta ogromna, rozciągająca się na powierzchni ponad 340 tys. km² struktura jest domem dla tysięcy gatunków ryb, koralowców, żółwi morskich i innych organizmów.

Co wiadomo o tym obszarze? Całkiem sporo, a do tego badacze wciąż odkrywają kolejne tajemnice rafy. Niedawno na łamach GeekWeeka pisaliśmy na przykłąd o tym, jak złożone i wielowymiarowe są procesy kształtujące ten ekosystem - naukowcy pozyskali bowiem szereg próbek, dzięki którym mogli prześledzić historię Wielkiej Rafy Koralowej. Na tej podstawie powstała publikacja ukazująca tysiące lat przemian rekordowej struktury.

Czego jeszcze nie wiemy o Wielkiej Rafie Koralowej? Zapewne wiele odkryć wciąż jest przed nami. Zanim pojawią się informacje o kolejnych ustaleniach, warto odświeżyć sobie dotychczasową wiedzę o tym wyjątkowym obszarze. Jak dobrze znasz fakty dotyczące Wielkiej Rafy Koralowej? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów!

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Quiz dla podróżników. Dasz radę zdobyć choć 6 punktów?

Paula Drechsler
Paula Drechsler


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