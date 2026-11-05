Fizyka to nie tylko wzory, obliczenia i szkolne zadania. To także próba zrozumienia rzeczywistości, która potrafi zaskakiwać nawet najbardziej dociekliwe umysły.

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Im więcej wiemy o wszechświecie, tym więcej pojawia się pytań. Przygotowaliśmy quiz, który pozwoli sprawdzić, jak dobrze orientujesz się w niezwykłym świecie fizyki. Niektóre zagadnienia mogą wydawać się znajome, ale odpowiedzi nie zawsze są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Dasz radę zdobyć 10/10?

Paradoksy fizyki, w które trudno uwierzyć. Dasz radę? [QUIZ] Rozpocznij quiz



