Paradoksy fizyki, w które trudno uwierzyć. Dasz radę? [QUIZ]

Karol Kubak

Karol Kubak

Fizyka potrafi zaskakiwać bardziej niż niejeden film science fiction. To właśnie dzięki niej próbujemy zrozumieć świat, w którym żyjemy, i odkrywać zasady rządzące otaczającą nas rzeczywistością. Niektóre odpowiedzi wydają się oczywiste, inne potrafią całkowicie zmienić nasze wyobrażenia. Sprawdź, jak dobrze znasz niezwykły świat fizyki!

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Dwa świecące punkty otoczone pomarańczowymi pierścieniami energii na geometrycznej siatce, ilustrujące zagadnienia fizyki.
Czy znasz najdziwniejsze paradoksy fizyki? Sprawdź się w QUIZIE123RF/PICSEL

Fizyka to nie tylko wzory, obliczenia i szkolne zadania. To także próba zrozumienia rzeczywistości, która potrafi zaskakiwać nawet najbardziej dociekliwe umysły.

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Im więcej wiemy o wszechświecie, tym więcej pojawia się pytań. Przygotowaliśmy quiz, który pozwoli sprawdzić, jak dobrze orientujesz się w niezwykłym świecie fizyki. Niektóre zagadnienia mogą wydawać się znajome, ale odpowiedzi nie zawsze są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Dasz radę zdobyć 10/10?


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