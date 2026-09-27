Polska flota morska i rzeczna ma na swoim koncie naprawdę różnorodne jednostki. Znajdziemy wśród nich zarówno okręty bojowe z czasów II wojny światowej, jak i statki cywilne: transatlantyki, żaglowce szkolne, dawne rudowęglowce czy promy i specyficzne jednostki rzeczne.

Co ciekawe, niektóre z tych konstrukcji to ewenementy na skalę światową - od najstarszych zachowanych niszczycieli i lodołamaczy po pionierskie projekty naszego przemysłu stoczniowego.

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