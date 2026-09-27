Pływające legendy Polski. Sprawdź, co wiesz o statkach i okrętach [QUIZ]

Karol Kubak

Karol Kubak

Polskie statki i okręty kryją sporo ciekawych historii. Przygotowaliśmy 10 pytań o znane i mniej znane jednostki pływające pod naszą banderą. Poradzisz sobie?

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Polski żaglowiec z rozłożystymi masztami cumuje przy nabrzeżu, w tle nowoczesne budynki portowe.
Czy znasz najsłynniejsze polskie statki? Sprawdź się w naszym QUIZIEGERARD/REPORTEREast News

Polska flota morska i rzeczna ma na swoim koncie naprawdę różnorodne jednostki. Znajdziemy wśród nich zarówno okręty bojowe z czasów II wojny światowej, jak i statki cywilne: transatlantyki, żaglowce szkolne, dawne rudowęglowce czy promy i specyficzne jednostki rzeczne.

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Karol Kubak
Karol Kubak

Co ciekawe, niektóre z tych konstrukcji to ewenementy na skalę światową - od najstarszych zachowanych niszczycieli i lodołamaczy po pionierskie projekty naszego przemysłu stoczniowego.

Mamy dla ciebie quiz, które sprawdzi twoją wiedzę o historii, technice i przeznaczeniu najważniejszych polskich statków i okrętów. Sprawdź, ile z tych faktów kojarzysz.


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