Czasem ktoś latami siedzi nad jednym problemem, innym razem pomaga czysty przypadek, a czasem wszystko zaczyna się od zwykłej ciekawości i próby zrobienia czegoś po swojemu. Efekt bywa taki, że jeden pomysł albo eksperyment wywraca do góry nogami myślenie o świecie.

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Wiele z tych przełomów na początku wyglądało bardzo niepozornie. Ktoś testował nową metodę w małym laboratorium, ktoś inny zapisywał skomplikowane obliczenia albo szukał sposobu na rozwiązanie konkretnego problemu praktycznego. Dopiero z czasem okazywało się, jak duży wpływ ma dane odkrycie na kolejne badania, rozwój technologii czy medycynę. I jak mocno potrafi zmienić rzeczy, z których dziś korzystamy na co dzień.

Zobaczmy, jak poradzisz sobie z poniższymi pytaniami. Uda ci się zdobyć 10/10?

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