Poszukiwania śladów życia na Marsie. Sprawdź swoją wiedzę

Paula Drechsler

Ludzkość od lat poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, czy jesteśmy sami we Wszechświecie. Pragnienie odkrycia prawdy napędza kolejne misje badawcze. Nowe odkrycia mogą przynieść odpowiedzi na nurtujące pytania - a ten quiz pozwoli ocenić, jak dużo już wiesz na ten temat.

Połowa obrazu to powierzchnia Marsa, druga połowa pokazuje Ziemię z oceanami i błękitną atmosferą.
Poszukiwania życia na Marsie. Nowa misja ma wszystko wyjaśnić.NASSA Goddard Space Centerdomena publiczna

Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? To pytanie od lat nie daje spokoju ludzkości. Poszukiwania życia poza Ziemią rozbudzają wyobraźnię, niosąc zarówno nadzieje, jak i obawy.

Regularnie pojawiają się doniesienia o nowych odkryciach oraz planowanych misjach, które mają przybliżyć nas do poznania prawdy. Jedną z nich jest wspólny projekt NASA i ESA.

Agencje pracują nad misją na Marsa skupioną konkretnie na poszukiwaniu śladów życia. Kluczową rolę odegra europejski łazik Rosalind Franklin, zaprojektowany do badania głębszych warstw powierzchni planety.

Jeśli życie kiedykolwiek istniało na Marsie, naukowcy liczą, że właśnie ta misja przyniesie przełom. Ile może trwać lot na Marsa? Na jakie odkrycia liczą badacze? Sprawdź, co wiesz o dotychczasowych ustaleniach i o nowej wyprawie!

