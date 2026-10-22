Prawdziwa geografia to nie stolice. W tym QUIZIE 5/10 to dobry wynik

Wiele osób kojarzy geografię jako zapamiętywanie stolic czy prawych i lewych dopływów Wisły. Tymczasem jako dyscyplina akademicka bada ona skomplikowane procesy - od zjawisk zachodzących w atmosferze i procesów kształtujących powierzchnię Ziemi, przez fizykę oraz chemię wód w przestrzeni i dynamikę klimatu, aż po przestrzenne mechanizmy rządzące współczesnym społeczeństwem i rynkiem. A to wszystko okraszone nowoczesną technologią.

Przygotowaliśmy quiz, który spogląda na geografię z innej, naukowej perspektywy. Sprawdź się w 10 pytaniach, bez szkolnych oczywistości, za to z solidną dawką wiedzy.

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