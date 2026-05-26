Przylot myśliwców F-35 do Polski. Sprawdź, co o tym wiesz
Polska dołącza do państw dysponujących samolotami piątej generacji - na dniach dostarczono pierwsze zamówione myśliwce F-35A z USA. Nowe maszyny podnoszą możliwości Polskich Sił Powietrznych, a ich obecność wzmacnia sojuszniczą współpracę w ramach NATO oraz podkreśla znaczenie Polski na scenie międzynarodowej. Co wiesz o tych samolotach?
Polska odebrała pierwsze z 32 zamówionych myśliwców F-35A - samoloty zostały przekazane do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku niedaleko Łodzi, o czym informowaliśmy na Geekweeku.
Do końca 2026 roku w Polsce ma znaleźć się łącznie 13-14 takich maszyn, a następne dostawy przewidziano na lata 2027-2030.
Wprowadzenie tych nowych samolotów wyraźnie zwiększa potencjał Polskich Sił Powietrznych. To pierwsza baza w Europie Wschodniej, do której trafiły myśliwce piątej generacji.
Jak zmienią bezpieczeństwo Polski? Jakie cechy wyróżniają te maszyny? Sprawdź się w quizie.