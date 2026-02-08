[QUIZ] Świat śledzi zmagania sportowców w Dolomitach. Co o nich wiesz?
Włoskie Dolomity stanowią tło dla wydarzeń podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, w otoczeniu majestatycznych szczytów. Sprawdź w quizie, ile wiesz o Dolomitach, jednym z najpiękniejszych pasm górskich Europy.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 (Milano Cortina) zaplanowano we Włoszech od 6 do 22 lutego. Najważniejsze wydarzenia sportowe odbędą się w Mediolanie, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Bormio, Val di Fiemme i Antholz.
W Cortinie, zwanej "Królową Dolomitów", rozegrane zostaną między innymi zawody w narciarstwie alpejskim, bobslejach i curlingu, natomiast region Fiemme będzie areną konkursów skoków i biegów narciarskich.
Obserwując zmagania sportowców, podziwiać będzie więc można także malownicze pasmo górskie. Co wiesz o Dolomitach? Przekonaj się w quizie!