[QUIZ] Świat śledzi zmagania sportowców w Dolomitach. Co o nich wiesz?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 (Milano Cortina) zaplanowano we Włoszech od 6 do 22 lutego. Najważniejsze wydarzenia sportowe odbędą się w Mediolanie, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Bormio, Val di Fiemme i Antholz.

W Cortinie, zwanej "Królową Dolomitów", rozegrane zostaną między innymi zawody w narciarstwie alpejskim, bobslejach i curlingu, natomiast region Fiemme będzie areną konkursów skoków i biegów narciarskich.

Obserwując zmagania sportowców, podziwiać będzie więc można także malownicze pasmo górskie. Co wiesz o Dolomitach? Przekonaj się w quizie!

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Dolomitach. Co wiesz o tych górach? Rozpocznij quiz

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP