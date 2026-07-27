Rekordowe temperatury w Polsce i na świecie. Sprawdź swoją wiedzę [QUIZ]

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Są miejsca na Ziemi, gdzie upał osiąga wartości, które trudno sobie wyobrazić. Jakie są najgorętsze zakątki świata? Sprawdź, czy wiesz, gdzie padły rekordy!

Termometr słupkowy pokazujący wysoką temperaturę na tle błękitnego nieba z chmurami w słoneczny dzień.
Ciepło, gorąco, parzy! Sprawdź wiedzę o rekordowych temperaturach na świecie.123RF/PICSEL

Na świecie istnieją miejsca, w których temperatury osiągają wartości trudne do wyobrażenia, a termometry wskazują rekordowe poziomy, zapisujące się na kartach historii. Rekordy te mogą budzić zdumienie, przypominając, jak ekstremalne potrafią być warunki na naszej planecie.

Czy wiesz, w jakim miejscu odnotowano najwyższą temperaturę powietrza na świecie? Gdzie padł rekord gorąca w Polsce? Potrafisz wskazać kraj, który słynie z tego, że notuje się tam najwięcej punktów, w których występują skrajne rekordy temperatury? Odpowiedz na te i wiele innych pytań w naszym quizie.

Sprawdź swoją wiedzę i dowiedz się czegoś nowego! Po rozwiązaniu quizu pojawią się rozwinięcia odpowiedzi, które szerzej ukażą dany temat.

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Paula Drechsler
Paula Drechsler


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