Na świecie istnieją miejsca, w których temperatury osiągają wartości trudne do wyobrażenia, a termometry wskazują rekordowe poziomy, zapisujące się na kartach historii. Rekordy te mogą budzić zdumienie, przypominając, jak ekstremalne potrafią być warunki na naszej planecie.

Czy wiesz, w jakim miejscu odnotowano najwyższą temperaturę powietrza na świecie? Gdzie padł rekord gorąca w Polsce? Potrafisz wskazać kraj, który słynie z tego, że notuje się tam najwięcej punktów, w których występują skrajne rekordy temperatury? Odpowiedz na te i wiele innych pytań w naszym quizie.

Rekordy temperatury w Polsce i na świecie Rozpocznij quiz

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