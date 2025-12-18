Rekordy przyrody pokazują skalę procesów, które kształtują Ziemię od milionów lat i piękno, potęgę życia. Góry, oceany, pustynie i głębiny nie powstały przypadkiem. Ten quiz to okazja, by zmierzyć się z faktami i zobaczyć, jak dobrze znasz granice naturalnych możliwości naszej planety.