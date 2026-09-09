Rzeki od zarania dziejów decydowały o losach ludzkości. Jednak żaden inny system wodny na Ziemi nie budzi takich emocji jak Nil oraz Amazonka. To prawdziwe potęgi - nie tylko pod względem skali, ale też wpływu na klimat, ekosystemy i lokalne społeczności, dla których od tysiącleci pozostają bezcennym źródłem życia.

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Co ciekawe, rywalizacja między tymi dwoma gigantami trwa do dziś. Choć oba dorzecza kryją w sobie przyrodnicze cuda i absolutne rekordy świata, środowisko naukowe wciąż spiera się o to, która z nich zasługuje na miano tej najdłuższej.

Czy potrafisz bezbłędnie przyporządkować niezwykłe cechy do właściwego dorzecza?

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