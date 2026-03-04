Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku, choć przyniosło Europie upragniony spokój, w skali globalnej nie oznaczało nastania ery powszechnego pokoju. Wręcz przeciwnie - świat wkroczył w okres napięć zimnowojennych, dekolonizacji oraz lokalnych wojen, które wielokrotnie stawiały ludzkość na krawędzi katastrofy.

Od mroźnych wzgórz Korei, przez dżungle Wietnamu, aż po pustynie Bliskiego Wschodu - ostatnie dekady to historia starć ideologii, walki o surowce i niepodległość. Ten quiz zabierze Cię w podróż przez najważniejsze punkty zapalne współczesnej historii. Czy potrafisz wskazać kluczowe momenty, przełomowe operacje i symbole militarne, które ukształtowały dzisiejszą mapę geopolityczną?