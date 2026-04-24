Szlakiem polskich gór. Rozpoznasz pasma po jednym zdjęciu? [QUIZ]

Karol Kubak

Wydaje Ci się, że Karpaty nie mają przed Tobą tajemnic, a Sudety znasz jak własną kieszeń? Pora na prawdziwy sprawdzian. Polskie góry to nie tylko Giewont i Śnieżka. To dziesiątki szczytów w różnych pasmach górskich. Sprawdź, czy potrafisz odgadnąć te pasma po zdjęciach szczytów. Udowodnij, że jesteś prawdziwym górskim wyjadaczem.

Sylwetka turysty na skale nad morzem chmur, otoczona górskimi szczytami podczas wschodu słońca.
Rozpoznasz pasma po jednym zdjęciu?

Polska to kraj, który na południu pofałdował się w sposób niezwykle fascynujący, oferując turystom aż trzy zupełnie różne światy geologiczne.

Najwyższe i najmłodsze są Karpaty, gdzie znajdziemy jedyne w naszym kraju góry o charakterze alpejskim, czyli Tatry, a także rozległe Beskidy, dzikie Bieszczady oraz wapienne Pieniny.

Nieco inaczej prezentują się Sudety, będące znacznie starszymi górami zrębowymi o charakterystycznych płaskich wierzchołkach i stromych zboczach, nad którymi króluje Śnieżka ze słynnym polskim obserwatorium meteorologicznym.

Ofertę uzupełniają najstarsze góry, czyli Góry Świętokrzyskie, które mimo swojej niewielkiej wysokości zachwycają unikalnymi gołoborzami i historią sięgającą setek milionów lat wstecz.

Ale to nie wszystko. Góry podzielone są na pasma górskie, które nie są jedynie przypadkowym zbiorem szczytów, ale wyodrębnionymi jednostkami geograficznymi. Pasmo górskie to w praktyce spójny ciąg wzniesień i grzbietów, które łączy wspólna przeszłość geologiczna, podobny sposób wypiętrzenia oraz zbliżony wiek skał, co nadaje im charakterystyczną i rozpoznawalną strukturę. Od sąsiednich jednostek oddzielają je wyraźne doliny rzeczne lub głębokie przełęcze, dzięki czemu każde z nich można traktować jako osobną, unikalną krainę o własnym charakterze.

Czy uda ci się rozpoznać pasma górskie po zdjęciach? Spokojnie, dałem kilka podpowiedzi. Ale 10/10 będzie trudno zdobyć.

