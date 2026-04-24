Polska to kraj, który na południu pofałdował się w sposób niezwykle fascynujący, oferując turystom aż trzy zupełnie różne światy geologiczne.

Najwyższe i najmłodsze są Karpaty, gdzie znajdziemy jedyne w naszym kraju góry o charakterze alpejskim, czyli Tatry, a także rozległe Beskidy, dzikie Bieszczady oraz wapienne Pieniny.

Nieco inaczej prezentują się Sudety, będące znacznie starszymi górami zrębowymi o charakterystycznych płaskich wierzchołkach i stromych zboczach, nad którymi króluje Śnieżka ze słynnym polskim obserwatorium meteorologicznym.

Ofertę uzupełniają najstarsze góry, czyli Góry Świętokrzyskie, które mimo swojej niewielkiej wysokości zachwycają unikalnymi gołoborzami i historią sięgającą setek milionów lat wstecz.

Ale to nie wszystko. Góry podzielone są na pasma górskie, które nie są jedynie przypadkowym zbiorem szczytów, ale wyodrębnionymi jednostkami geograficznymi. Pasmo górskie to w praktyce spójny ciąg wzniesień i grzbietów, które łączy wspólna przeszłość geologiczna, podobny sposób wypiętrzenia oraz zbliżony wiek skał, co nadaje im charakterystyczną i rozpoznawalną strukturę. Od sąsiednich jednostek oddzielają je wyraźne doliny rzeczne lub głębokie przełęcze, dzięki czemu każde z nich można traktować jako osobną, unikalną krainę o własnym charakterze.

Czy uda ci się rozpoznać pasma górskie po zdjęciach? Spokojnie, dałem kilka podpowiedzi. Ale 10/10 będzie trudno zdobyć.

Rozpoznaj polskie pasma górskie po zdjęciach. Zdobyć 10/10 to wyczyn [QUIZ] Rozpocznij quiz

