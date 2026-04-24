Szlakiem polskich gór. Rozpoznasz pasma po jednym zdjęciu? [QUIZ]
Wydaje Ci się, że Karpaty nie mają przed Tobą tajemnic, a Sudety znasz jak własną kieszeń? Pora na prawdziwy sprawdzian. Polskie góry to nie tylko Giewont i Śnieżka. To dziesiątki szczytów w różnych pasmach górskich. Sprawdź, czy potrafisz odgadnąć te pasma po zdjęciach szczytów. Udowodnij, że jesteś prawdziwym górskim wyjadaczem.
Polska to kraj, który na południu pofałdował się w sposób niezwykle fascynujący, oferując turystom aż trzy zupełnie różne światy geologiczne.
Najwyższe i najmłodsze są Karpaty, gdzie znajdziemy jedyne w naszym kraju góry o charakterze alpejskim, czyli Tatry, a także rozległe Beskidy, dzikie Bieszczady oraz wapienne Pieniny.
Nieco inaczej prezentują się Sudety, będące znacznie starszymi górami zrębowymi o charakterystycznych płaskich wierzchołkach i stromych zboczach, nad którymi króluje Śnieżka ze słynnym polskim obserwatorium meteorologicznym.
Ofertę uzupełniają najstarsze góry, czyli Góry Świętokrzyskie, które mimo swojej niewielkiej wysokości zachwycają unikalnymi gołoborzami i historią sięgającą setek milionów lat wstecz.
Ale to nie wszystko. Góry podzielone są na pasma górskie, które nie są jedynie przypadkowym zbiorem szczytów, ale wyodrębnionymi jednostkami geograficznymi. Pasmo górskie to w praktyce spójny ciąg wzniesień i grzbietów, które łączy wspólna przeszłość geologiczna, podobny sposób wypiętrzenia oraz zbliżony wiek skał, co nadaje im charakterystyczną i rozpoznawalną strukturę. Od sąsiednich jednostek oddzielają je wyraźne doliny rzeczne lub głębokie przełęcze, dzięki czemu każde z nich można traktować jako osobną, unikalną krainę o własnym charakterze.
Czy uda ci się rozpoznać pasma górskie po zdjęciach? Spokojnie, dałem kilka podpowiedzi. Ale 10/10 będzie trudno zdobyć.