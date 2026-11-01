Podróżowanie stale się zmienia. Jeszcze nie tak dawno samoloty pasażerskie były symbolem luksusu, marzeniem dla wielu osób, a dziś lot na drugi koniec Europy może być krótszy niż przejazd samochodem przez całą Polskę.

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W przyszłości zmian może być jeszcze więcej. Inżynierowie szukają sposobów na szybsze, wygodniejsze i mniej obciążające środowisko przemieszczanie się. Rozwijają nowe rodzaje napędów, projektują pojazdy o zupełnie innej konstrukcji i zastanawiają się, jak przebudować infrastrukturę, by lepiej odpowiadała na potrzeby kolejnych pokoleń.

Nie wszystkie pomysły trafią na drogi, tory i lotniska, ale część z nich może z czasem stać się zwyczajnym elementem codzienności. Jak będą wyglądały podróże za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat? Sprawdź swoją wiedzę w naszym QUIZIE.

Transport przyszłości. Sprawdź w QUIZIE, czy nadążasz za technologią Rozpocznij quiz



