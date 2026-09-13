Polska to kraj, w którym znajdziemy niezwykłą różnorodność krajobrazów. Mamy dostęp do morza, wysokie góry, rozległe doliny i wiele jezior, a na tym lista się nie kończy.

Na łamach Geekweeka niejednokrotnie przyglądaliśmy się polskiej przyrodzie i geografii, przygotowując również quizy poświęcone najciekawszym zakątkom kraju.

Tym razem skupimy się na jeziorach - w Polsce jest ich ponad 7 tysięcy, nie licząc małych akwenów! Największym z nich jest Śniardwy, które zajmuje powierzchnię około 113,4 km².

W tym quizie nie będzie jednak pytań wyłącznie o rekordy. Sprawdzimy, ile wiesz o mniej oczywistych ciekawostkach związanych z polskimi jeziorami.

Czeka 10 pytań - sprawdź, czy znasz prawidłowe odpowiedzi na wszystkie z nich!

Jeziora w Polsce. Co o nich wiesz? Rozpocznij quiz

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