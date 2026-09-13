Trudny QUIZ o jeziorach w Polsce. 7/10 to już wyczyn

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Wybierz się z nami w podróż po Polsce i sprawdź, co wiesz o jeziorach w naszym kraju. Czeka 10 zróżnicowanych pytań. Myślisz, że uda ci się zdobyć komplet punktów?

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Jezioro w Polsce otoczone lasami i domami, z widocznymi polami oraz krajobrazem Warmii pod przejrzystym niebem.
W Polsce jest wiele pięknych jezior. Co o nich wiesz?Aerial view of Kashubian Landscape Park. Kaszuby. Poland. Photo made by drone from above. Bird eye view.123RF/PICSEL

Polska to kraj, w którym znajdziemy niezwykłą różnorodność krajobrazów. Mamy dostęp do morza, wysokie góry, rozległe doliny i wiele jezior, a na tym lista się nie kończy.

Na łamach Geekweeka niejednokrotnie przyglądaliśmy się polskiej przyrodzie i geografii, przygotowując również quizy poświęcone najciekawszym zakątkom kraju.

Tym razem skupimy się na jeziorach - w Polsce jest ich ponad 7 tysięcy, nie licząc małych akwenów! Największym z nich jest Śniardwy, które zajmuje powierzchnię około 113,4 km².

W tym quizie nie będzie jednak pytań wyłącznie o rekordy. Sprawdzimy, ile wiesz o mniej oczywistych ciekawostkach związanych z polskimi jeziorami.

Czeka 10 pytań - sprawdź, czy znasz prawidłowe odpowiedzi na wszystkie z nich!

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Paula Drechsler
Paula Drechsler


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